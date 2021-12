Jugendblasorchester spielt digitales Adventskonzert

Das Adventskonzert des Jugendblasorchesters Langenargen findet am Samstag, 18. Dezember, um 17 Uhr via Stream statt. Das ursprünglich geplante Adventskonzert musste laut Pressemitteilung der Gemeinde wegen der sehr hohen Inzidenzzahlen vor drei Wochen abgesagt werden. Mit dem jetzt geplanten Streaming-Konzert sei nun doch noch eine gute Lösung und ein Ersatz für das ausgefallene Live-Konzert gefunden worden.

Die jungen Musikerinnen und Musiker haben seit September ein „anspruchsvolles und abwechslungsreiches Konzertprogramm auf hohem Niveau erarbeitet“, heißt es weiter. So erklingen Werke aus der Filmmusik, der sinfonischen Blasmusik und der Welt der Musicals wie zum Beispiel „Moment for Morricone“, „The witch and the saint“, oder „Selections from Les Misérables“. Das Konzert wird über den Link: https://youtu.be/G63PNlizU1E gesendet.