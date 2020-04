Jugendbeauftragte: „Wir kommen näher zueinander“

Wie jetzt Mama? Warum nicht mehr mit Nachbarskindern spielen? Und keine Schulkameraden treffen? Kein wöchentliches Treffen mit Oma und Opa? Kein Klavier? Kein Hip Hop? Nicht mit Kumpels am Skateplatz rumhängen? Gerade für Kinder und Jugendliche sind diese Zeiten mit Verunsicherung und großen Verhaltensänderungen verbunden. Sie wollen (und sollen) sich mit Gleichaltrigen treffen, Jugend leben, dies stellt sogar eine evolutionäre Entwicklungsaufgabe von Jugendlichen dar. Klar, heute gibt’s Instagram, Facebook, Whatsapp und andere digitale Kanäle um in Verbindung zu bleiben. Entscheidend aber sind unsere gelebten Beziehungen zueinander. Diese kommen in unsicheren Zeiten (umso mehr) zum Tragen. So sind wir jetzt an zu Hause gebunden, sofern wir eins haben. Wir kommen näher zueinander. Jeder spürt die Ängste, Verunsicherungen und Sorgen des anderen. Da wird’s intensiv. In alle Richtungen. Wo ein sicheres und stabiles Nest fehlt, wird es schwierig und Konflikte sind nicht mehr zu verleugnen. Wo vor Corona noch Ausweichmöglichkeiten, Zuflucht und Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche möglich waren in unserer Stadt, zum Beispiel das Jugendkulturhaus Prisma oder die Schulsozialarbeit, da sind jetzt die Türen geschlossen.

Aber eben nicht die Herzen! Wichtig ist doch, dass verbindliche Beziehungsangebote bestehen bleiben. Sie können nicht einfach abgebrochen und durch Viren ausgeschalten werden. So sind die Prisma-Mitarbeiter auch weiterhin über Facebook, Instagram, Email und Telefon erreichbar. Die Schulsozialarbeit ist über Email und das Notfalltelefon mit der Nummer +49 151 42589068 im Falle häuslicher Krisensituationen für Eltern, Kinder und Jugendliche da. Genauso bin ich unter m.bukowsky@bad-waldsee.de zur Stelle.

Auch wenn nichts bleibt wie es ist, wir wissen auf wen wir uns verlassen können. Das trägt und hält uns zusammen. Und dennoch ist aktuell jeder Einzelne gefordert, sich auf die Situation einzulassen. Dafür steht für mich mein ganz persönliches Lieblingsgedicht „Stufen“ von Hermann Hesse: Wie jede Blüte welkt und jede Jugend – Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe – Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend – Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. – Es muß das Herz bei jedem Lebensrufe – Bereit zum Abschied sein und Neubeginne, – Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern – In andre, neue Bindungen zu geben. – Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, – Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben. – Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, – An keinem wie an einer Heimat hängen, – Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, – Er will uns Stuf´ um Stufe heben, weiten. – Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise – Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen; – Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, – Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. – Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde – Uns neuen Räumen jung entgegen senden, – Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden, – Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde.

Damit wünsche ich uns allen ein gutes Durchhalten und gesundes Durchleben dieser Zeit.

Melanie Bukowsky, Kinder- und Jugendbeauftragte der Stadt Bad Waldsee