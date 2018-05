Nach hervorragenden Platzierungen bei den Bezirksmeisterschaften und auf Verbandsebene haben sich gleich sechs hoffnungsvolle Nachwuchskegler des Erstligisten KC Schwabsberg für die Teilnahme an den Deutschen Jugendmeisterschaften der U 14 und U 18 in München qualifiziert. Diese werden an diesem Wochenende auf der Großkegelanlage in München ausgetragen.

Innerhalb weniger Jahre hat der KC im Bereich Jugendarbeit wirklich Erstaunliches geleistet und durch die rührige Arbeit der Jugendtrainer Martin Kuhn und Max Vogelmann, der sehr erfolgreich das Projekt „Schule und Verein“ betreut, dem allgemeinen Trend entgegengewirkt. Schwabsbergs Jugendabteilung zählt zwischenzeitlich, mit knapp 50 Kindern und Jugendlichen mit Abstand zu den größten nicht nur im Landesverband sondern auch bundesweit. Da verwundert es wenig, dass die Ostwürttemberger auch zu den ersten Vereinen überhaupt zählen, die in puncto Nachwuchsgewinnung schwerpunktmäßig auf die Altersgruppe der unter Zehnjährigen setzen. Am Spielbetrieb im Bezirk und auf Verbandsebene nahmen sechs Jugendmannschaften in den Altersklassen U 18 und U 14 teil. Daneben konnte mit 16 Jungen und Mädchen das größte Kontingent in der neu eingeführten U 10 gestellt werden. Bei den Deutschen Meisterschaften treten an: U 14 weiblich Corinna Pollak und U 18 Caroline Hutter, Markus Babo, Julian Böhm, Claudio Dominguez, Dominik Dyck sowie Jakob und Martin Kuhn.