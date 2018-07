Jugendamt und Polizei prüfen Verbotsbeachtung

Um „schwarze Schafe“ zu entlarven, starten die Polizei und das Jugendamt eine Alkohol-Testkauf-Aktion. Hiermit soll geprüft werden, ob sich Händler und Tankstellen an das Spirituosen-Verkaufsverbot an Kinder und Jugendliche halten. Bei einem Verstoß muss mit einem hohen Bußgeld gerechnet werden.

„Der Verkauf von Alkohol an Kinder unter 16 Jahre und der Verkauf von Spirituosen an Jugendliche unter 18 Jahren ist verboten. Trotzdem erleben wir immer wieder, dass Kinder und Jugendliche volltrunken aufgegriffen werden. Hiergegen wollen wir gemeinsam mit der Polizei etwas tun“, erklärt Landrat Guido Wolf MdL.

Das Jugendamt des Landratsamts Tuttlingen und die Polizei gehen bereits jetzt mit einem Bündel von Maßnahmen gegen das sogenannte „Komasaufen“ von jungen Heranwachsenden vor. Erst jüngst wurde ein „Blauer Brief“ entwickelt, der Eltern übergeben wird, deren Kind betrunken von der Polizei aufgegriffen wurde.

„Unsere Einzelhändler und Tankstellen halten sich in aller Regel an das Verkaufsverbot von Alkohol an Kinder und Jugendliche. Leider gibt es jedoch immer wieder „schwarze Schafe““, stellt Polizeidirektor Ralf Thimm fest. Diese „schwarzen Schafe“ sollen nun gezielt identifiziert und sanktioniert werden.

Aus diesem Grund werden das Jugendamt des Landkreises gemeinsam mit der Polizei sogenannte „Testkäufe“ durchführen. Bei diesen gezielten Testkäufen versuchen Kinder und Jugendliche bei Einzelhändlern und in Tankstellen Alkohol zu kaufen.

Verkauft der Betreiber an Kinder und Jugendliche den Alkohol, wird das Beweismittel gesichert und anschließend ein Bußgeldverfahren eingeleitet, das sehr empfindlich sein kann. „Die Testkäufe werden nur unter strengen Vorgaben durchgeführt. Die jugendlichen Testkäufer müssen geeignet und dürfen nicht unter 16 Jahre alt sein,“ nennt Sozialdezernent Bernd Mager die Bedingungen. Ferner müssen die Eltern dem Einsatz des Jugendlichen als Testkäufer zustimmen und sie sind über den Ablauf der Maßnahme zu informieren. Die Kinder und Jugendlichen sind frei, jederzeit aufzuhören. Darüber hinaus werden die Testkäufer in einer Schulung vor dem Einsatz auf ihre Aufgabe vorbereitet und werden von einer erwachsenen Amtsperson (Ordnungsamt, Polizei, Jugendamt), die sich im Hintergrund aufhält, bei den Testkäufen begleitet. Die Testkäufer dürfen nicht auf Verkauf des Alkohols drängen und müssen wahrheitsgemäße Angaben über ihr Alter machen.

Die Verfolgungsbehörde entscheidet über die Einleitung eines Bußgeldverfahrens, nach dem das Beweismittel gesichert wurde. Das Bußgeld kann in besonders schweren Fällen bis zu 50 000 Euro betragen.