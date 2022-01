Jugend sammelt wieder Christbäume

Nachdem die Christbaum-Sammelaktion der Evangelischen Jugend in Spaichingen - ejugs – ausgefallen war, soll sie in diesem Jahr wieder stattfinden. Und zwar am Samstag, 8. Januar.

Die Jugendlichen nehmen alle Bäume mit und entsorgen sie fachgerecht am Grünschnitt, wenn sie ab 8.30 Uhr abgeschmückt und gut sichtbar am Straßenrand im Spaichinger Stadtgebiet abgelegt sind.

Bei Stichstraßen wird darum gebeten, die Bäume am Eingang der Straße zusammenzulegen.

Da auch diese Aktion wie alle Aktivitäten dem Pandemie-Geschehen Rechnung trägt, achten die jungen Leute auf Abstand, sie sind geimpft oder getestet und sie sind in kleineren Gruppen unterwegs.

Auch wird die Spende nicht wie in den Vorjahren mit der Sammeldose eingesammelt, sondern alle Bürger und Bürgerinnen in Spaichingen werden gebeten, die Baumspende von 5 Euro pro Baum auf das Konto der Evangelischen Kirchengemeinde zu überweisen (Kreissparkasse Spaichingen, Kontonummer: 21400531, BLZ: 643 500 70, IBAN: DE93 64350070 0021 400531, BIC: SOLADES1TUT).

Der Erlös wird wie immer in drei Teile geteilt. Ein Teil geht an die Jugendarbeit der Kirchengemeinde in Spaichingen, ein zweiter Teil an die „Forstwaisenhilfe e.V.“ und der dritte Teil kommt dem Tafelladen in Trossingen zugute für den Erwerb einer neuen Frischtheke.

Weitere Informationen gibt es im Diakonat der Kirchengemeinde Telefon 7271 oder ejugs@web.de