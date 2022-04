„Jugend musiziert“-Preisträgerkonzert des Landkreises

Für Sonntag, 8. Mai, lädt der Landkreis Biberach um 11 Uhr zum Preisträgerkonzert „Jugend musiziert“ ins Kulturhaus Schloss Großlaupheim ein. Dabei stellen die beim Landeswettbewerb erfolgreichsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Landkreis ihr Können unter Beweis. Dies teilt das Landratsamt mit. Wie schon in früheren Jahren werden die Besten jeder Kategorie ihr Können demonstrieren. Angekündigt ist ein unterhaltsames Programm mit Musikstücken aus verschiedenen Epochen. Der Eintritt ist frei.

Mit dem Preisträgerkonzert würdigt der Landkreis das große Engagement der jungen Musikerinnen und Musiker. Landrat Dr. Heiko Schmid wird im Rahmen des Konzerts den Preisträgerinnen und Preisträgern des Regionalwettbewerbs ihre Urkunden überreichen. Unterstützt wird die Veranstaltung durch die Kreissparkasse Biberach.

„Jugend musiziert“ ist der größte Jugendmusikwettbewerb in Deutschland. Er dient der Förderung des instrumentalen und vokalen Musizierens und natürlich auch dem Leistungsvergleich. Damit ist der Wettbewerb Förderung und Forderung zugleich. Ausgeschriebenen ist er in verschiedenen Solo- und Ensemble-Kategorien. In diesem Jahr fanden unter anderem Solowertungen für Akkordeon, Streichinstrumente und Schlagzeug, Duowertungen für Klavier und Blechblasinstrument beziehungsweise Holzblasinstrument sowie für Klavierkammermusik und Alte Musik statt.