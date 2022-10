Jugend musiziert lädt zum Mitmachen ein

Wangen (sz) - Jugend musiziert ist nicht nur der größte Musikwettbewerb für junge Instrumentalisten und Sänger, Jugend musiziert ist seit seiner Gründung 1963 auch ein Musikfest: Einander zuhören, voneinander lernen und gemeinsam musizieren sind die Schwerpunkte bei Jugend musiziert und der Grund, weshalb im Lauf von 60 Jahren mehr als eine Million Kinder und Jugendliche teilgenommen haben. Wer sich über einen langen Zeitraum allein oder im Ensemble intensiv mit Musikwerken auseinandergesetzt hat, kann sich im Wettbewerb Jugend musiziert mit Gleichgesinnten austauschen und vergleichen, eine fachkundige Jury aus professionellen Musikern und Musikpädagogen beurteilt die Performance.

Eingeladen sind Schülerinnen und Schüler im Kindes- und Jugendalter, Auszubildende, junge Berufstätige und Studierende, die nicht in einer musikalischen Berufsausbildung stehen. Die Anmeldung zur Teilnahme an Jugend musiziert 2023 ist bis zum 15. November 2022 möglich.

Die Kategorien des 60. Wettbewerbs Jugend musiziert lauten: Klavier solo, Harfe solo und Solo-Gesang, Drum-Set (Pop), Gitarre (Pop); dazu sind Ensembles aus den Bereichen Blasinstrumente, Streichinstrumente, Akkordeon eingeladen und besondere Besetzungen für Kompositionen Neuer Musik. Zudem gibt es die neue Kategorie Kammermusik für gemischte Ensembles. Bei der, die ab Landesebene startenden Kategorie Jumu open, wird die Kreativität der Jugendlichen herausgefordert, da hier alte und neue Musik auf ungewöhnliche Art präsentiert werden und auch mit weiteren Künsten verknüpft werden kann.

Die Anmeldung erfolgt online über das Bewerbungsformular. Formal ist die Wettbewerbsanmeldung erst wirksam, wenn die Bewerbung zusätzlich in Papierform, versehen mit den benötigten Unterschriften, bis spätestens 15. November 2022 beim diesjährigen Regionalausschuss für den Landkreis Ravensburg, der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu, Wolfgangstraße 5, 88239 Wangen/Allgäu, eingeht.

Der Regionalwettbewerb findet am Samstag, 4. Februar 2023, in Wangen statt. Herausragende erste Preisträger der Regionalwettbewerbe nehmen im März an den Landeswettbewerben teil. Die mit einem ersten Landespreis ausgezeichneten Musiker wiederum sind zum Bundeswettbewerb Jugend musiziert eingeladen, der ab 25. Mai 2023 über eine Woche lang in Zwickau und Umgebung gefeiert wird.