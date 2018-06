Jugend-B-Mädchen feiern Dreifachsieg

Dauerregen und einstellige Temperaturen haben Baden-Württembergs Jugendtriathleten beim Swim & Run in Neckarsulm erwartet. Durften die Sportler noch im mollig warmen Hallenbad schwimmen, so kam der Wetterschock spätestens an der Schwimmbadtür. Dann hieß es: Rein in die Laufschuhe, die in der Wechselzone meist schon mit Regenwasser gefüllt standen, und ab auf die Laufstrecke. Ein besonderer Fokus lag auf den Schülerklassen, da hier Landesmeistertitel vergeben wurden.

In der Schülerinnenklasse B lief Deborah Reinbold aus Karlsruhe einem klaren Start-Ziel-Sieg entgegen. In der vierköpfigen Verfolgergruppe befand sich Desiree Sterk (Mengens Triathleten). Zeitweise lag sie auf einem Podiumsplatz, musste sich aber auf den letzten Metern geschlagen geben und landete auf Rang vier. Elisa Bottenbruch (13.), Franziska Zoller (17.) und Isabell Egger (19.) komplettierten das Mengener Ergebnis. Die Mannschaft mit Desiree Sterk, Elisa Bottenbruch und Franziska Zoller belegte nach dem TV Bretten den zweiten Rang in der Mannschaftswertung. Bei den Schülern B hielt Erik Hoffmann das Fähnchen der Roten hoch. Nach gutem Schwimmen konnte er einen Platz im Mittelfeld halten und als Siebter durchs Ziel gehen. Er verzeichnet einen klaren Aufwärtstrend im Vergleich zum Vorjahr. Es siegte Jan Diener (Tuttlingen).

35 Schülerinnen gingen in der Altersklasse A an den Start. Nicht zu schlagen war Sue Schäfer (Kirchzarten). Susan Vollmuth steigerte sich nach einer mäßigen Schwimmleistung mit einem fulminanten Lauf auf den achten Platz. Zusammen mit Carla Neiß (18.) und Alina Hagg (22.) gewann sie Silbermedaille in der Mannschaft. Kim Marie Linsenmaier wurde 28. Eng ging es bei den Schülern A zur Sache. Kein Weg vorbei führte an Seriensieger Arne Leiß (Pfullingen). Mit einer ausgeglichenen Schwimm- und Laufleistung belegte Maximillian Engenhart einen hervorragenden vierten Platz und bestätigte damit seine gute Platzierung im ersten Wettkampf in Mengen. Luca Cataldo behauptete nach dem Schwimmen seine Platzierung und beendete sein Rennen als Neunter. Hannes Oßwald beendete das Rennen als Zwölfter. Die drei jungen Mengener holten den zweiten Mannschaftsrang nach Langenau. Die weiteren TVM-Starter: Nils Finke (20.), Julius Hager (32.) und Moritz Wollmann (37.).

Eine Klasse für sich waren wieder einmal die Mengener Mädchen der Jugend B. Annika Köhler, Lara Riegger und Laura Briemle kamen zusammen mit einer Mannheimer Starterin als Führungsgruppe aus dem Wasser. Annika Köhler konnte sich in der Addition um fünf Sekunden gegen Lara Riegger durchsetzen. Laura Briemle wurde sehr gute Vierte. Mit deutlichem Vorsprung gewannen sie auch die Mannschaftswertung vor Pfullingen. Kim Stoerner machte im Laufen noch einige Plätze gut und belegte den achten Rang. In der männlichen Jugend B zeigte Moritz Engenhart eine ausgeglichene Schwimm- und Laufleistung. Nur knapp hinter Sieger Lennart Faller (Freiburg) stieg er aus dem Becken und behauptete im Ziel den dritten Rang. Mit einer sehr guten Laufleistung wurde Christoph Fetzer Fünfter, mit Niclas Bottenbruch (21.) gewann das Trio die Mannschaftswertung. Patrick Heinzler wurde 23.

Auch A-Mädchen siegen

Jana Sterk, Isabell Bleile und Veronika Köhler gingen in der A-Jugend an den Start. Mit Katharina Heid (Pfullingen) und Jil Schäfer (Kirchzarten) hatten sie jedoch starke Konkurrenz, die prompt den Sieg unter sich ausmachten, Jana Sterk wurde Dritte, Isabell Bleile Fünfte und Veronika Köhler Siebte. Die Mannschaft Mengens gewann klar vor Waiblingen. Auch die männliche A-Jugend, mit Maximilian Reihn (5.), Constantin Frick (7.) und Jonas Maier (19.) siegte, auch wenn gegen den Einzelgewinner Timo Hackenjos (Kirchzarten), einer der besten Schwimmer Deutschlands, kein Kraut gewachsen war.

Bei den Juniorinnen ging der Sieg an Kirsi Schmidt (Esslingen). Leonie Sauer und Katrin Fetzer stiegen wenig später gemeinsam aus dem Becken des Hallenbades. Mit einer hervorragenden Laufleistung bestätigte Leonie Sauer ihre gute Trainingsarbeit und wurde Dritte. Auf den Plätzen vier und fünf folgten Katrin Fetzer und Svenja Staehr. So ging auch der Mannschaftssieg nach Mengen. Das Duell bei den Junioren lieferten sich der Mengener Uli Hagmann und Valentin Wernz (Tuttlingen). Gemeinsam gingen sie auf die Laufstrecke, wo eigentlich der Tuttlinger stärker einzuschätzen war. Doch Kämpfernatur Uli Hagmann setze sich im langen Endspurt durch.