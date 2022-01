Jürgen Jankowiak bleibt Geschäftsführer der ÜMT

Jürgen Jankowiak wurde von der Gesellschafterversammlung der Überlingen Marketing und Tourismus GmbH für weitere fünf Jahre als Geschäftsführer der ÜMT bestellt. Der 43-jährige Diplom-Betriebswirt ist seit 2012 in dieser Funktion tätig.

Die Überlingen Marketing und Tourismus GmbH ist mit der Konzeption und Förderung des Tourismus und des Stadtmarketings in Überlingen betraut. Gesellschafter sind die Stadt Überlingen, der Wirtschaftsverbund Überlingen e.V., die Kurkliniken und Sanatorien GbR und der Hotel- und Wirtekreis e.V.

„Ich möchte mich bei den Mitgliedern der Gesellschafterversammlung, des Gemeinderats und des Aufsichtsrats für ihr Vertrauen bedanken. Damit kann ich im Team mit unseren Mitarbeitenden den in den letzten zehn Jahren eingeschlagenen Weg weiterführen. Mein Ziel ist es, unsere Gesellschaft auch in den nächsten fünf Jahren innovativ und zukunftsorientiert auszurichten und darüber den Tourismus und das Stadtmarketing in unserer Stadt weiter voranzubringen“, wird Jürgen Jankowiak in einer Pressemitteilung zitiert. Mit Blick auf die anstehenden Vorhaben der ÜMT im Jahr 2022 hebt er die Aktualisierung der Tourismus- und Stadtmarketing-Konzeption hervor.