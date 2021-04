Jürgen Bleibler referiert über den „Lunéville-Zwischenfall“

Friedrichshafen (sz) - Ein Online-Vortrag mit dem Titel „Der Lunéville-Zwischenfall 1913“ von Jürgen Bleibler, Kurator und Leiter der Abteilung Zeppelin, steht am Donnerstag, 22. April, um 19 Uhr im Rahmen der Zeppelin-Museum-Veranstaltungsplattform „Open-House“, auf dem Programm. Im April 1913 verlor das Zeppelin-Luftschiff Z IV die Orientierung und musste in Frankreich notlanden. Der Zwischenfall spiegelt als einer der ersten offen wie in einem Brennglas die feindselige Haltung zwischen Deutschland und Frankreich zur damaligen Zeit wider. Da weder Waffen noch Kameras an Bord waren, waren die Franzosen bereit, die Erklärung der Mannschaft, dass sie sich verirrt habe, anzunehmen, schreibt das Zeppelin-Museum in der Ankündigung der Online-Veranstaltung. Trotzdem gingen mehrere Infanterieoffiziere und einige Gendarmen und Journalisten an Bord des Luftschiffs und durchsuchten es. Die Deutschen beschwerten sich darüber und beriefen sich darauf, dass nach internationalem Seefahrtrecht das Luftschiff deutsches Territorium sei. Es gab jedoch keinen Präzedenzfall, auf den man sich hätte berufen können und auch die Tatsache, dass Z.IV formaljuristisch noch ein ziviles Luftfahrzeug war, schwächte dieses Argument. Aus diesem Vorfall entstand ein Konflikt um Grenzverletzung, Spionage und nationales Prestige. Der Zwischenfall war symptomatisch für die deutsch-französischen Spannungen vor dem Ersten Weltkrieg, die seit dem Krieg 1870/71 auch zu einem Wettstreit um die militärische Dominanz am Himmel führten, wie es in der Ankündigung der Veranstaltung heißt. Einen Livestream zur Veranstaltung gibt es unter www.debatorial.de, auf YouTube und bei Facebook.