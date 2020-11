Jüdisches Leben in Deutschland – darum geht es bei einem Gespräch mit der Leipziger Rabbinerin Esther Jonas-Märtin und der Konstanzer Bildungsreferentin Sarah Borowik-Frank.

Welche Formen des Judentums gibt es? Was kann Jüdischsein heute für uns und andere bedeuten? Wie sieht ein Alltag mit einem eigenen Kalender und gegen den Strom der Mehrheitsgesellschaft aus? Wie identisch, ähnlich oder grundsätzlich verschieden können Werte von Jüdin zu Jüdin sein? Darum geht es am Montag, 30. November, ab 19 Uhr im Netz. Veranstalter ist das Alevitische Bildungswerk.

Über Antisemitismus im historischen Kontext und heute sprechen außerdem Frederek Musall und Jürgen Hofäcker. Die Zahl der antisemitischen Übergriffe in Deutschland hat laut Ankündigung in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Auch im Alltag, in den sozialen Medien, in Schule und Beruf ist Antisemitismus allgegenwärtig.

Frederek Musall, Professor für Jüdische Philosophie und Geistesgeschichte sowie stellvertretender Rektor an der Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg, geht es darum, das Problembewusstsein zu schärfen und gemeinsam zu überlegen, wie wir Gesellschaft gestalten möchten und was getan werden muss, um eine gesellschaftliche Änderung zu erreichen.

Anschließend wird Jürgen Hofäcker vom Demokratiezentrum Baden-Württemberg „respect!“, die Meldestelle für Hass im Netz und die Meldestelle Antisemitismus vorstellen und über konkrete Fakten informieren.