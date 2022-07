Jubiläumswochen in den Pfahlbauten starten

Am 1. August wird das Pfahlbaumuseum am Bodensee 100 Jahre alt. Im Zuge des Festsommers finden vom 25. Juli bis zum 28. August fünf Jubiläumswochen in den Pfahlbauten statt. Das teilen die Verantwortlichen in einer Vorschau mit.

Archäologen und Archäotechniker aus nah und fern bieten unterschiedliche Aktionen an. Feuerstein und Kupfer werden verarbeitet, Musik aus der Pfahlbauzeit wird erklingen, es wird getöpfert wie zu Uhldis Zeiten und Steinzeit-Kleidung hergestellt. Den Anfang macht der bayerische Archäologe Robert Graf als „Uhldi“, der vom 25. bis 31. Juli in die Feuersteinbearbeitung einführt.

Graf ist ein ausgewiesener Fachmann für alte Handwerks-Techniken. In der Steinzeit war der Feuerstein unentbehrlich – vom Dolch des Ötzi bis hin zum feinsten Perlenbohrer. Bei seinen Vorführungen zeigt er die ganze Bandbreite der steinzeitlichen Handwerkskunst. Ob filigrane Pfeilspitzen, scharfe Messer oder Dolche – es wird anschaulich vorgeführt, mit welcher Präzision die Menschen all das produziert haben.