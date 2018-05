Die bevorstehende Jubiläumsfeier des Skiclubs Stetten am kalten Markt stand bei der Hauptversammlung am vergangenen Freitag im Gasthaus Linde im Mittelpunkt des Geschehens. Bei den Wahlen ist Martin Löffler wieder einstimmig zum Vorsitzenden gewählt worden, ein Amt, das er mit Unterbrechung insgesamt schon seit 17 Jahren bekleidet.

Auch Schriftführer Hans Rohner, Sportwart Johannes Unger, Pressewart Benjamin Bücheler und Jugendwart Toni Hahn haben wieder kandidiert und fanden die volle Zustimmung der Mitglieder. Wiedergewählt wurden auch die Beisitzerinnen Monika Neusch, deren Aufgabenschwerpunkt in der Betreuung der Skihütte liegt, sowie Karin Klaß, die die Skischule und Rennveranstaltungen betreut. Weiter im Amt sind die Beisitzer Franz Rupp, Technik, und Andreas Nolle. Letzterer zeichnet verantwortlich für die Bereiche digitale Technik und Winterprogramm. Mit dieser erfahrenen Mannschaft hat der Vorsitzende mit seiner Stellvertreterin Christine Unger bereits ein umfangreiches Arbeitspensum geschultert, denn neben der regulären Vereins- und Saisonarbeit galt es, die Vorbereitungen für ein großes Jubiläumsfest zum 50-jährigen Bestehen des Skiclubs zu treffen.

So konnte Martin Löffler bei der Hauptversammlung bereits die Chronik präsentieren, die in monatelanger Arbeit von zwei Ausschussgremien gestaltet worden ist. Die fast 100 Seiten starke Broschüre ist liebevoll bebildert und lässt mit kurzweiligen und informativen Texten den Werdegang des derzeit rund 750 Mitglieder starken Wintersportvereins Revue passieren. Hunderte Bilder sind von den Ausschussmitgliedern gesichtet und sortiert worden, sagte Löffler. Aufgrund des langen Zeitrahmens hat sich Ausschuss Nummer Eins mit den ersten 25 Jahren des Vereinsbestehens befasst. Hierbei wirkten die Gründungsmitglieder Karl-Heinz Decker und Kurt Ziegler mit, beide langjährige einstige Vorstandsmitglieder, sowie die ehemalige Schriftführerin Martina Mogg, Manfred Hoffmann, einstiger Beisitzer und Oscar Herrmann, früherer Hüttenwart. Wie der Ehrenvorsitzende Karl-Heinz Decker sagte – mit insgesamt 19 Jahren an der Spitze des Vereins ist er Dienstältester in der Reihe der vier Vorsitzenden – „haben wir uns bei der Sichtung des Bildmaterials immer wieder köstlich amüsiert und in Erinnerung geschwelgt“. Und: „Wir waren überrascht, was in den Jahren alles passiert ist“, so Decker.

Aufgrund dessen bot er an, für die älteren Mitglieder am 27. Mai um 10.30 Uhr in der Skihütte einen Bilder- und Filmabend zu machen, an dem Vergangenes wieder aufleben darf. Dafür werde ein Fahrdienst eingerichtet, „damit wir mal wieder einen zusammen trinken können“, meinte Decker schmunzelnd. Im Ausschuss Nummer Zwei mit Vize Christine Unger, Kassiererin Sonja Dreher, Hüttenwartin Sabine Reichegger, Schriftführer Hans Rohner, Toni Hahn und Martin Löffler nahm man die anderen 25 Jahre unter die Lupe. „Wir haben versucht, die 50 Jahre des Vereins zusammenzufassen“, sagte Löffler und bat um Nachsicht, denn allen sei auch bewusst, dass sie nicht alles erwähnen konnten. „Ich bin froh, dass wir es geschafft haben“, so der Vorsitzende.

Am 17. November wird im Soldatenfreizeitheim „Haus Heuberg“ das große Jubiläumsfest steigen, bei dem eine Skihütte im Saal aufgebaut und weitere Attraktionen präsentiert werden sollen. Er forderte alle auf, die Angebote des Vereins anzunehmen und sich am Vereinsleben zu beteiligen. Löffler unterstrich: „Ich lebe dafür, dass es in 20 Jahren genauso weitergeht.“