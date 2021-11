JSG-Bodensee F-Jugend - ungeschlagen 2021

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 28. November war der letzte Auftritt in 2021 für die F-Jugend aus Tettnang. Die Mannschaftsaufstellung für das Auswärtsspiel in Lindenberg gestaltete sich coronabedingt etwas schwieriger als sonst. Dennoch konnte die JSG, dank des sehr großen Kaders, quasi aus dem Vollen schöpfen.

Ins Allgäu fuhr das Team, um die beiden Trainer Selina Brentel und Georg Vögele, gemeinsam mit dem Mannschaftsbus. Mit bester Laune, lauter Musik und breitem Grinsen war es, trotz winterlichen Verhältnissen, eine sehr kurzweilige Anreise.

Zum Aufwärmen fuhr in der Kabine zuerst der 10er-Bob durch den Eiskanal, ehe es in der Halle selbst mit einen tollen Geschicklichkeitparcours sowie einer „Schießbude“ weiter ging.

Gegen den Gastgeber, die TSZ Lindenberg, startete der Wettkampf dann mit dem Turmwächter-Spiel. Hier konnten die Gäste vom Bodensee punktemäßig durchsetzen.

Auch beim 4+1 Handball setzten sich die Seekinder, zur Freude der Trainer und mitgereisten Fans, klar durch.

Am Ende blieb sogar noch Zeit für eine weitere Halbzeit. Das Bonusspiel endete abschließend Unentschieden.

Alles in Allem, ein riesiges Erlebnis für die Nachwuchshandballer der JSG Bodensee. Ungeschlagen 2021 erhielten die Kids mit Stolz die Sieger-Medaille.

Ein gelungener und erfolgreicher, letzter Spieltag 2021 bei der TSZ in Lindenberg. Für die JSG spielten: Elif, Ella, Lilly, Polina, Niklas, Ben, Laurin, Gabriel und Noah.