Josef Thomer spendet Konzerterlöse

Das Benefizkonzert im April in der Scheune von Josef Thomer in Dettenroden ist ein großer Erfolg gewesen. Zahlreiche Besucher kamen und spendeten fleißig für die gute Sache. So kam am Ende ein beträchtlicher Erlös von 4500 Euro zusammen. Spendenschecks über jeweils 1500 Euro wurden von Thomer jetzt an Vertreter des Vereins Solidarität Mnero sowie des Internats der Konrad-Biesalski-Schule für das therapeutische Reiten und den Förderkreis Ulm für tumorkranke Kinder übergeben. Foto: privat