Josef Schroff wird für 70 Jahre in der Wehr geehrt

In der kürzlich stattgefundenen Hauptversammlung der Feuerwehrabteilung Heudorf bei Meßkirch ist Abteilungskommandant Volker Kiene für weitere fünf Jahre in seinem Amt bestätigt worden und Josef Schroff wurde für seine 70 Jahre Dienst geehrt.

Josef Schroff war im Jahr 1949 mit einer der Ersten, als er sich mit 17 Jahren zum Aufbau der Feuerwehr in Heudorf meldete und sich seither über sieben Jahrzehnte mit der Feuerwehr verbunden fühlt. Der heute 87-Jährige war ein engagierter Feuerwehrmann, wie Stadtkommandant Theodor Füßinger in einer kurzen Laudation zum Ausdruck brachte. Zum Löschmeister und stellvertretenden Kommandant wurde Schroff 1977 ernannt und führte von 1978 bis einschließlich 1987 das Kommando bei der Feuerwehr in Heudorf. Seit dem Jahre 1990 ist er in der Altersabteilung.

Ein weiterer Jubilar war der ehemalige Ortsvorsteher Ernst Muffler, der seit 50 Jahren der Wehr angehört und 1959 mit 18 Jahren der Freiwilligen Feuerwehr beitrat. Er zeigte sich seither engagiert und wurde 2004 zum Hauptfeuerwehrmann befördert. Nach 46 Jahren wechselte er schließlich zur Altersabteilung. Das goldene Ehrenzeichen mit Urkunde der Stadt Meßkirch mit den Glückwünschen von Bürgermeister Arne Zwick galt beiden Jubilaren.

Abteilungskommandant Volker Kiene erinnerte vor den Wahlen daran, dass sein langjähriger Stellvertreter Gerhard Fritz nach 33 Jahren das Ehrenamt zur Verfügung stellt. Für seine 44 Jahre lange Unterstützung beim Kommando, wurde ihm ein Geschenk überreicht. Gleichzeitig erinnerte Kiene dringend daran, dass die Abteilungswehr Heudorf die mit derzeit 17 Aktiven und 10 aus der Altersabteilung besetzt ist, dringend eine Verstärkung benötigt und bat die Wehrmänner darum, bei den Jugendlichen im Dorf Werbung zu machen

An der Weiterbildung zum Gruppführer nahmen im vergangenen Jahr fünf Wehrmänner teil. Zum Oberfeuerwehrmann wurde Dominik Brugger befördert. Insgesamt gab es vier Einsätze, die hauptsächlich mit Verkehrsunfällen zu tun hatten.

Sehr abwechslungsreich waren die 20 Probenabende, die teils auch mit der Gesamtgruppe Nord-Rohrdorf, Langenhart und Heudorf durchgeführt wurden sowie die Teilnahme im Brandcontainer in Meßkirch. Die Arbeitseinsätze im Dorf und beim Umbau des Gemeindehauses wurden tatkräftig unterstützt.

Stadtkommandant Theodor Füßinger lobte das Engagement der Heudorfer-Wehrmänner, die als eine geschlossene Gemeinschaft gut mit der Gesamtwehr in Meßkirch zusammenarbeiten. In der anschließend geheimen Wahl wurde der bisherige Abteilungskommandant Volker Kiene für weitere fünf Jahre bestätigt. Für Gerhard Fritz, der als Stellvertreter von einer Wiederwahl absah, wurde Sascha Probst als neuer Stellvertreter gewählt.