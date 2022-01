Josef Rettenmaier bleibt Ombudsmann für die Flüchtlingserstaufnahme.

Der ehemalige Sozialdezernent des Landratsamts Ostalbkreis, Josef Rettenmaier, hat jetzt seine zweite Amtszeit als Ombudsmann für die Flüchtlingserstaufnahme im Regierungsbezirk Stuttgart angetreten.

Die Ombudsperson fungiert als wichtige Schalt- und externe Anlaufstelle. Er ist Ansprechpartner für Bürger sowie für Geflüchtete und gibt wichtige Impulse aus der Bewohnerschaft der Landeserstaufnahme an die Regierungspräsidien weiter. „Ich bekleide weiterhin gerne diese wichtige Rolle und freue mich, dass ich zum Zusammenleben in der Landeserstaufnahme beitragen und auch Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger sein kann“, wird Josef Rettenmaier in der Pressemitteilung des Regierungspräsidiums zitiert.

Ende vergangenen Jahres wurde die Entscheidung des Kabinetts zur unbefristeten Verlängerung des Ombudswesens in Baden-Württemberg getroffen. „Damit wird der hohe Stellenwert dieses Ehrenamtes nochmals bestätigt“, so Regierungsvizepräsidentin Sigrun von Strauch. Josef Rettenmaier, der 2019 als ehrenamtliche Ansprechperson für das Ombudswesen im Regierungsbezirk Stuttgart eingesetzt worden war, konnte in diesem Zuge für die Weiterführung des Amts bis Ende 2022 gewonnen werden. „Mir ist bewusst, dass die Funktion der Ombudsperson in den vergangenen Monaten mit der Corona-Pandemie eine noch größere Herausforderung gewesen ist und sich dieser Themenbereich durch die steigenden Flüchtlingszahlen ständig verändert und erweitert. Umso mehr freut es mich, dass wir mit Josef Rettenmaier weiterhin einen erfahrenen und unabhängigen Begleiter in der Flüchtlingsaufnahme haben“, so von Strauch.

Josef Rettenmaier wurde 1954 geboren. Er war bis 2019 23 Jahre Sozialdezernent des Ostalbkreises. Seit 2002 ist Rettenmaier ehrenamtlich im Aufsichtsrat des Kinder- und Jugenddorf Marienpflege tätig. Außerdem engagierte er sich fast 30 Jahre im Aufsichtsrat der VR-Bank Ellwangen-Röhlingen sowie als Vorstandsmitglied der Flurbereinigung Ellwangen/Rainau.