Josef Bichlmair stellt aus und spielt

Bildhauer und Musiker Josef Bichlmair stellt noch bis Sonntag, 11.September, in der der ehemaligen Reichskartause Buxheim seine korrespondierenden Skulpturen aus. Im Rahmen dieser Ausstellung bietet der Künstler am Samstag, 13. August, um 14 Uhr eine Sonderführung an.

Die Ausstellung ist ein „Theatrum Mundi im Kleinen“, in dem man einem tiefen Naturverständnis begegnen kann. Die verborgenen Schönheiten der Schöpfungsbausteine sichtbar zu machen, ist Anliegen des Künstlers. Es geht um eine Kunst, die sich vom seelischen Urgrund her in einem inneren Prozess formt und entfaltet. Bichlmairs Skulpturen korrespondieren, sie stehen zueinander in Beziehung und wollen mit den Menschen, die sie besichtigen, in Beziehung treten, wollen in ihnen neue, ungeahnte Räume öffnen, wollen ihnen ihre Geschichte erzählen. Die Führung kostet sieben Euro.

Am selben Abend findet ein Konzert mit Josef Bichlmair und der Gruppe Do schau hea im Bibliothekssaal der Kartause statt. Die Formation verbindet verschiedene Stilrichtungen kreativ miteinander: Aus Beethovens Fünfter wird ein Schicksalsbairischer mit kubanischem Schluss. So entsteht ein vergnüglicher Stilmix, der einen unterhaltsamen Abend verspricht, heißt es in einer Vorschau der Veranstalter. Josef Bichlmair (Zither), Meister der Improvisation, arrangiert und komponiert und zeigt mit der virtuos spielenden Hackbrettspielerin Karolina Würzer eine perfekt abgestimmte Spielweise. Annemarie Motsch (Akkordeon) übernimmt dezent unaufdringlich Motive und gibt mit Peter Riemke (Bass) und Lissi Kiechle (Gitarre) ein sicheres rhythmisches Fundament. Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden sind erwünscht.