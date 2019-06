„Jonas war ein Führungsspieler und Leistungsträger in unserer U19“

Mengen - Das Spiel des Jahres steht am Samstag im Mengener Ablachstadion (16 Uhr) an. Der Zweitligist 1. FC Heidenheim gastiert beim Landesligisten. Die Partie nahm SZ-Regionalsportredakteur Marc Dittmann zum Anlass, sich mit Heidenheims Trainerurgestein Frank Schmidt zu unterhalten.

Herr Schmidt, kennen Sie Alexander Klotz? Alex hat in der Saison 2017-2018 den FC Mengen mit 54 Toren in der Bezirksliga geschossen. (er war auch mal ein halbes Jahr bei Oberligist FV Ravensburg, weiß also zumindest wie man in der Oberliga spielt...). Oder anders gefragt: Was wissen Sie vom FC Mengen?

Alexander Klotz kenne ich bislang noch nicht, aber seine Bilanz liest sich beeindruckend. Da stellt sich mir natürlich die Frage, warum er im Scouting durch unser Raster gefallen ist (lacht). Nein, im Ernst: Über den FC Mengen weiß ich, dass er vor einem Jahr souverän von der Bezirksliga in die Landesliga aufgestiegen ist – ich glaube sogar ohne Saisonniederlage. Außerdem ist mir bekannt, dass die Mengener in diesem Jahr ihr hundertjähriges Bestehen feiern. Zu diesem Jubiläum kommen wir sehr gerne nach Mengen.

Sie sind am 17. Juni in die Vorbereitung gestartet. Was dürfen wir von Ihrer Mannschaft zu so einem frühen Zeitpunkt erwarten? Was erwarten Sie selbst? Wen bringen Sie mit? Die gesamte Mannschaft?

Ich erwarte, dass meine Mannschaft sofort wieder bereit ist, unsere Spielauffassung umzusetzen, auch wenn die Beine nach den ersten intensiven Einheiten etwas schwerer sein könnten. Ich denke aber, jeder unserer Spieler freut sich darauf, auch gleich zu Beginn der Vorbereitung spielen zu können. Entsprechend erwarte ich auch eine gewisse Spielfreude. Wir reisen selbstverständlich mit dem kompletten Kader an, auch wenn nicht alle Spieler zum Einsatz kommen können. Wir werden sicherlich darauf Rücksicht nehmen müssen, falls jemand angeschlagen ist.

Wie sieht die weitere Vorbereitung bis zum Start aus?

Während des Testspiels in Mengen befinden wir uns im ersten von zwei Trainingslagern im Rahmen unserer Vorbereitung. Dabei liegt der Fokus auf dem konditionellen Bereich, aber wir haben auch schon taktische Schwerpunkte aufgegriffen. Solch ein frühes Trainingslager wie jetzt in Weiler dient auch dazu, dass die Mannschaft schnell zur Einheit werden kann und sich besser kennenlernt. Danach sind wir neun Tage in Heidenheim, in denen wir weitere drei Testspiele gegen unterklassige Gegner in unserer Region bestreiten werden. Die Vorbereitungszeit von 5 1/2 Wochen ist insgesamt relativ kurz, deshalb werden die Inhalte knackig umgesetzt. Mit Beginn des zweiten Trainingslagers am 5. Juli im österreichischen Aigen werden wir ausschließlich im technisch-taktischen Bereich trainieren. Nach dem zweiten Trainingslager geht es darum, sich Frische zu holen. Dann sollte auch die Spielphilosophie verinnerlicht sein. Das wird aber kein großes Problem sein, da wir am Kader nicht allzu viel verändert haben.

In Ihren Reihen haben Sie einen Spieler, der für uns in Oberschwaben natürlich besonders interessant ist.

Der Vilsinger Jonas Brändle ist quasi unsere Verbindung in den Profifußball nach Heidenheim. Wie schätzen Sie ihn und seine Entwicklung ein? Was erwarten Sie sich von ihm in dieser Saison und wie sehen Sie seine Chancen?

Jonas war ein Führungsspieler und Leistungsträger in unserer U19-Bundesliga-Mannschaft aus dem Hartmann NachwuchsLeistungsZentrum. Jetzt geht es für ihn darum, auf Zweitliganiveau den Schritt in den Männerfußball zu schaffen. Er hat Voraussetzungen dafür, um den Sprung in die 2. Bundesliga zu schaffen. Allerdings ist er auch großer Konkurrenz ausgesetzt, was neu für ihn sein wird. Er ist Bestandteil unseres Kaders und hat die gleichen Chancen und Risiken wie jeder andere Spieler. Es liegt an ihm, in der Vorbereitung und während der Saison so auf sich aufmerksam zu machen, dass er seine Chancen auch bekommt. Geschenkt wird in unserem Kader aber niemandem etwas, es geht jetzt für alle Spieler bei null los.

Welche Rolle spielen die local player in ihren Planungen?

Grundsätzlich ist es unser Ziel, immer wieder Spieler aus den eigenen Reihen in den Profikader hochzuziehen. Das soll aber kein Selbstzweck sein, sondern Mittel zum Zweck. Das heißt, die Spieler sollen zu Zweitligaprofis werden, die der Mannschaft helfen können. Wichtig ist es, sich auch gegen etablierte Kräfte durchzusetzen. Als Trainer gilt bei mir das Leistungsprinzip und da muss sich jeder Spieler jeden Tag aufs Neue beweisen.

Der 1. FC Heidenheim 1846 gilt als Vorzeigeclub im Profifußball angesichts seiner tollen Entwicklung in den vergangenen Jahren. Auch die Tatsache, dass ein Trainer so lange amtiert ist ja nicht alltäglich. Im September vollenden Sie ja Ihr zwölftes Jahr als Cheftrainer beim FCH. Was macht für Sie das Besondere am 1. FC Heidenheim aus?

Das Besondere für mich ist, dass ich da, wo ich aufgewachsen bin, auch Trainer sein kann und dass ich für einen Verein arbeite, der nie zufrieden ist und immer den nächsten Entwicklungsschritt gehen will. Das sorgt bei mir für ein hohes Maß an Identifikation. Das familiäre Umfeld und gleichzeitig der professionelle Anspruch, nie zufrieden zu sein – was in allen Bereichen des FCH zur DNA gehört - treiben mich als Trainer an.

Und am Ende der Saison sind Sie die Nummer eins in Württemberg? Wie reizvoll sind die Spiele gegen den VfB Stuttgart? Oder freuen Sie sich auf die Duelle mit Ihren Ex-Clubs Nürnberg oder Fürth mehr?

Ich freue mich auf jedes einzelne Spiel, weil ich als Trainer weiß, dass die Wertigkeit in jeder Partie gleich ist. Es geht immer darum, unsere sportlichen Ziele zu erreichen. Überspitzt formuliert ist es egal, ob man die Punkte gegen den VfB Stuttgart, Greuther Fürth oder den 1. FC Nürnberg holt. Mit 55 Punkten haben wir in der vergangenen Saison unser bestes Ergebnis erzielt. Aber auch hier geht es wieder bei null los. Die 2. Liga wird auch in der kommenden Saison eine große Herausforderung darstellen, aber wir haben eine Mannschaft, die sich gut entwickelt hat und sich noch weiterentwickeln kann. Deshalb freuen wir uns auf unsere sechste Spielzeit in der 2. Bundesliga.

Wie war es eigentlich, am Film Trainer mitzuwirken? Ich habe ihn gesehen und fand ihn sehr interessant. Wie war Ihre Erfahrung?

Zum damaligen Zeitpunkt waren wir noch nicht so bekannt im deutschen Fußball. Der Film kam zum richtigen Zeitpunkt. Es war ein Projekt, das wir mit voller Überzeugung angegangen sind. Es war mir als Trainer auch ein Bedürfnis, den Trainerjob der breiteren Öffentlichkeit näherzubringen. Ich glaube, man hat als Zuschauer tolle Einblicke bekommen, was das Trainerdasein ausmacht und bedeutet und auch, welchem Druck man dabei ausgesetzt ist. Es war eine tolle Erfahrung und es war schön, Teil dieses Projekts zu sein. Am Ende ist Aljoscha Pause eine beeindruckende Dokumentation gelungen.