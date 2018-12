Jona Vogt und Lukas Kammerer dominieren in U 10

Beeindruckende Bilder haben die Zuschauer bei den Jugend-Geländeläufen beim zweiten Wettkampf der Crosslauf-Serie Zollern-Schwarzwald in Tailfingen zu sehen bekommen. Manch taktischer Ratschlag wurde mit dem Startschuss über den Haufen geworfen. Die Kinder und Jugendlichen huschten als quirliges, buntes Teilnehmerfeld über das Wiesengelände.

Kinder U 10

Die Frage nach dem Schnellsten dieser Altersklasse wurde erst auf der Ziellinie entschieden. Lukas Kammerer (Tuttlinger Sportfreunde) und Jona Vogt (TV 05 Fridingen) hatten sich einen tollen Zweikampf geliefert, den der Kreisstädter für sich entschied. Kammerer (2:29) gewann das Rennen der M 09 vor Cedric Hermes (2:45, LT Unterkirnach) und Raymund Zinke (2:53, TG Schwenningen). Jona Vogt sicherte sich in 2:30 Minuten in der M 08 den Tagessieg vor Jannes Müller (3:11, TG Schwenningen) und Nico Statnik (3:21, TB Tailfingen).

Den Lauf der W 08 gewann auf heimischen Boden Marie Letizia Zitzmann vom TB Tailfingen. Die Entscheidung in der W 09 machten zwei Nachwuchsathletinnen von der TG Schwenningen unter sich aus. Aaliyah Özdemir (2:59 Minuten) gewann vor Ylvav König (3:01). Platz drei erreichte Lena Dittfurth (3:25) vom TB Tailfingen.

Mittelstrecke U12

In dieser mit Mädchen und Jungen gemeinsam gestarteten Altersgruppe legte Adina Daubner (3:36 Minuten) vom TV Neustadt ein rasantes Tempo vor, das ihr zum Schluss fast zum Verhängnis wurde. Leni Hirt vom TV Oberndorf (3:44) rannte nach abwartendem Beginn an die Führende heran und sicherte sich Platz zwei in der W 11. Platz drei ging nach einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen an Mia Kammerer (4:02, Tuttlinger Sportfreunde) vor ihrer Teamgefährtin Mira Gollwitzer (4:06). Das Rennen der W 10 entschied Lisa Marie Schaber (4:07, SC Loßburg) vor Samira Zinke (4:23, TG Schwenningen) und der zeitgleichen Juli Braun von der TSG Balingen für sich.

Aus dem Windschatten von Adina Daubner konnten sich Sebastian Schall (LG Tuttlingen-Fridingen) und Niklas Reger (Tuttlingen) lösen. Der LG-Läufer sicherte sich in der M 10 Platz eins vor Benjamin Haid (3:46, SC Loßburg) und Elia Skudinski (4:34, TG Schwenningen). In der M 11 war es Reger (3:35), der sich dem anstürmenden Florian Haid (3:46, SC Loßburg) und Emil Armleder (3:53, TSV Rottweil) erwehren konnte.

Mittelstrecke U14

Ein tolles Rennen gelang Felix Stengel vom TV Weilstetten. Nach einem spannenden Zweikampf mit Steven Steinmaier (6:26, LG Winterlingen) eilte er nach 6:13 Minuten als Erster dieser Altersklasse über die Ziellinie. Damit gewann er in der M 13 vor seinem Teamgefährten Joshua Scherer (6:41) und Niklas Wehrle (7:01, TG Schwenningen).

Steinmaier ging in der M 12 als Sieger hervor. Es folgten Micha Heinzelmann (6:42, SC Loßburg), der sich mit einem beherzten Schlussspurt Platz zwei vor Jonathan Gonser (6:47, TV Weilstetten) sichern konnte.

Flott eilte die W 14 über den Naturparcours. Für ein hohes Anfangstempo sorgte Luise Mattisseck. Ihr Mut wurde damit belohnt, dass die Läuferin vom TV Neustadt (7:09) in der W 12 vor Vicky Wolf (7:20, TSV Geislingen) und Lilli Marie Moser (7:22, SC Loßburg) als Erste die Ziellinie überquerte.

Die schnellsten Beine gehörten in dieser Altersgruppe Milena Fischer vom TSV Bisingen. Nach ihrem Lauf blieben die Uhren bei 6:58 Minuten stehen. Das bedeutete den Tagessieg in der W 13 vor Jana Eberhardt (7:00, TV Weilstetten) und Alina Reger (7:11, Tuttlinger Sportfreunde).

Mittelstrecke U16

Erfreulich für die Veranstalter waren die ungewohnt großen Teilnehmerfelder in dieser Altersklasse. In der M 15 stürmten drei Läufer an der Spitze über den hügeligen Rundkurs. Nach einem spannenden Rennverlauf freute sich Jonas Fischer (6:00, TSV Bisingen) über den Tagessieg. Dicht hinter ihm folgte Lukas Stiepermann (6:03, TV Villingen) und Felix Beck (6:09, LG Winterlingen).

Ein spektakuläres Rennen sahen die Zuschauer in der M 14. Aus dem dichten Gedränge heraus löste sich auf der Zielgeraden Noah Hirt (6:21, TV Oberndorf) und sicherte sich vor Luca Stepins (6:29, RSG Zol-

lernalb den Tagessieg. Die weitere Reihenfolge setzte sich aus Marvin Heinzelmann (6:35, SC Loßburg), Aaron Kommer (6:36, TV Weilstetten) und Thomas Schmitt (6:36, TV Neustadt) zusammen.

Den Lauf der weiblichen W 15 gewann erwartungsgemäß Alina Herr (6:27, TV Neustadt) vor Svenja Görtler (6:48, TV Weilstetten) und Sarah Drescher (8:00, TSV Bisingen). Als homogenes Feld eilte die W 14 durch das Gelände. Zum Schluss gratulierten die Konkurrentinnen Noelle Bernhardt (7:03, SG Schramberg). Platz zwei erreichte Ann-Kathrin Hellstern (7:10, TV Weilstetten) vor Pauline Armleder (7:11) und Celine Mager (7:15, beide TSV Rottweil).