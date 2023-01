Johanniter-Weihnachtstrucker sagen danke

Auch dieses Weihnachten konnten bis zum 16. Dezember bei den Sammelstellen der Johanniter, darunter auch an den Sammelstellen in Ravensburg, Kißlegg, Leutkirch, Bad Schussenried und Bad Waldsee, Pakete für den Johanniter-Weihnachtstrucker abgegeben werden. Von den Sammelstellen in ganz Deutschland wurden die Päckchen in den letzten Tagen zu den Logistiklagern gebracht. Dort wurden sie gezählt und auf Lkw verladen, um in die Zielländer transportiert zu werden.

Ulrich Kraus, Projektleiter der Johanniter-Weihnachtstrucker, verkündete nun einen ersten Zwischenstand zu den abgegebenen Paketen. „Noch sind nicht alle Pakete aus den regionalen Lagern abgeholt worden. Doch schon jetzt sehen wir, dass ganz viele Menschen den Johanniter-Weihnachtstrucker wieder unterstützt haben“, sagt Ulrich Kraus, Projektleiter Weihnachtstrucker. Wir sagen von ganzen Herzen Danke.“ In der Region Oberschwaben/Bodensee kamen durch Schulen, Vereine, Firmen und Privatpersoneen 1.481 Pakete zusammen, davon sind 100 Pakete an die Tafel in Ravensburg übergeben worden.

Ein 40-Tonner startete mit den Paketen aus der Region Oberschwaben/Bodensee am ersten Weihnachtsfeiertag von Ravensburg aus nach Albanien. Ein Teil der Pakete, zum Beispiel die für die Ukraine, wird auch wieder mit Speditionen transportiert. Vor Ort nehmen die Johanniter-Teams die Pakete in Empfang und dort werden sie direkt an die bedürftigen Menschen übergeben.