Johanniter erhalten Drohnenspende

Mit Beginn des neuen Jahres konnte die Schnelleinsatzgruppe Fernerkundung und Luftinformations-Gewinnung Hochauflösend und Thermografisch, kurz SEG F.L.I.G.H.T. der Johanniter Oberschwaben/Bodensee eine großzügige Spende in Empfang nehmen. Für den Einsatzdienst spendeten Helmut und Jutta Hofer aus Uhldingen-Mühlhofen ihre private Drohnentechnik der ehrenamtlichen Fachgruppe. Bei einer kleinen Übergabe konnte die Technik Anfang Januar in Ravensburg in Empfang genommen werden. Bereitschaftsführer Jonas Prescher zeigte sich begeistert, „Da die Gruppe rein aus Spenden finanziert wird, sind solche Förderungen, wenn auch unerwartet, zum Erhalt der Gruppe sehr wichtig!“. Jan Haid und Julia Hörl, Leitung der Drohneneinheit und damit zuständig für die Ausbildung der Helfer, sind sehr erfreut über die vorherrschende Markengleichheit der vorhandenen Drohnen. Die Drohne samt Zubehör wird in Zukunft bei Einsätzen in der Region zum Einsatz kommen. Die ehrenamtliche Einheit rückte in der Vergangenheit des Öfteren zu Sucheinsätzen, zur Unterstützung der Polizei oder auch zu Brandeinsätzen aus. Zum Einsatz kommen unter anderem auch Wärmebildkamera-taugliche Systeme und ein Nachtsichtgerät.