Johannes Warth im Kultur am Gleis 1

Meckenbeuren (sz) - Johannes Warth präsentiert am Freitag, 1. Oktober, um 20 Uhr im Kultur am Gleis 1 im Bahnhof Meckenbeuren sein neues Programm „FAIRänderung - oder manchmal denkt man anders als es kommt!“

Das Thema Veränderung beschäftigt Johannes Warth schon seit längerem und er schreibt das Wort am liebsten mit FAIR am Anfang. Mit diesem Vortrag führt er das Publikum in die Welt der Chanceprozesse und Wandlungsräume ein, heißt es in der Vorschau. Streng nach dem Motto: „In einer Zeit, in der das einzig Konstante der ständige Wandel ist, braucht es ein hohes Maß an Offenheit und Gutwillen, um die Herausforderungen als Chancen wahrzunehmen.“ Vor allem aber werde das Publikum anhand eines einfachen Beispiels in die Gefühlswelt vieler Skeptiker und Wandlungsunfähiger hineinversetzt. Der Abend werde auf jeden Fall beflügeln und den Horizont in Sachen FAIRänderung erweitern.