Johannes Reuter ist zurück

Altheim - In einem direkten Duell um den Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga empfängt der FV Altheim am Ostermontag (15 Uhr) den TSV Eschach. Eine Woche nach der deutlichen 0:6-Klastsche bei Olympia Laupheim die Chance für den FV Altheim etwas Wiedergutmachung zu betreiben.

Das halbe Dutzend von Laupheim liegt den Altheimern noch im Magen. Es grummelt am anderen Ende der Telefonleitung gut hörbar, wenn Altheims Trainer Zoran Golubovic über die Pleite in Laupheim spricht. „Das haben wir die Woche über aufgearbeitet und darüber gesprochen. Unter dem Strich war das unsere schlechteste Leistung der Saison“, sagt Golubovic. „Natürlich hat Laupheim tollen Tempofußball gespielt und sie haben uns phasenweise vorgeführt. Das kann man nicht anders sagen.“

„Wir fühlen uns gegen Eschach unter Zugzwang“, sagt Golubovic und gibt die Marschrichtung vor. „Aber die Jungs sind motiviert, wissen um was es geht“, sagt Golubovic. Das Trainertrio Golubovic, Wulff, Heim hat den Spielern offensichtlich klar gemacht: Gibt es gegen Eschach keine Punkte, sind die Grün-Weißen endgültig im Abstiegskampf angekommen, auch wenn die Tabelle derzeit ein schiefes Bild abgibt. „Die Tabelle ist derzeit eigentlich nicht so aussagekräftig. Denn es sind über Ostern und in den kommenden Wochen viele Nachholspiele angesetzt. Danach sehen wir klarer.“

Golubovic glaubt natürlich weiter an seine Mannschaft: „Wenn wir unsere Leistung abrufen, können wir gegen jede Mannschaft der Liga bestehen.“ Wann wäre eine entsprechende Leistung, gekrönt von einem Sieg da nicht angebrachter, als gegen den TSV Eschach? „Das ist ein direkter Konkurrent. Die Eschacher werden erst mal kompakt stehen. Sie arbeiten gut gegen den Ball“, deutet Golubovic an, dass der Gegner mitunter ein dickes Brett wird, das erst mal gebohrt werden will. Den 4:2-Erfolg im Hinspiel hängt Golubovic nicht so hoch, auch weil Eschach ordentlich in die Rückrunde gestartet ist, unter anderem Ochsenhausen mit 1:0 besiegt hat, aber auch schon in Friedrichshafen mit 0:8 unter die Räder kam. „Im Grunde ist für beide Seiten die Marschroute klar. Beide werden erst mal über den Kampf und die Physis kommen.“ Dabei kann Golubovic auf alle Spieler zurückgreifen, Johannes Reuter kehrt ins Altheimer Tor zurück.

Gutes Umschaltspiel

„Die hohe Niederlage beim VfB Friedrichshafen hat uns den Mut genommen – das war in der ersten Halbzeit gegen Ravensburg II (1:3) zu sehen“, analysiert Eschachs Trainer Stefan Krause. Das Derby ging zwar verloren, aber der Trainer konnte sich im zweiten Durchgang über eine klare Steigerung seiner Mannschaft freuen. Trotzdem: „Wir müssen wieder besser gegen den Ball arbeiten“, fordert der Coach. „Außerdem ist das gute Aufbauspiel, das wir in den ersten Partien des Jahres gezeigt haben, verloren gegangen.“ Sechs Punkte aus vier Spielen – die Bilanz der Eschacher liest sich immer noch ordentlich. „Es hat sich nicht viel geändert“, meint Krause. „Wir haben immer noch 14 Endspiele, das erste gegen den FV Altheim.“

„Altheim hat ein sehr gutes Umschaltspiel. Sie bringen den Ball schnell in die Spitze“, lobt Krause. Weil seine Mannschaft dieselben Qualitäten hat, hält es der Trainer für möglich, dass sich die Kontrahenten weitgehend neutralisieren. Krause geht davon aus, dass beide Teams erst einmal tief stehen, um keine Gegentore zu bekommen. „Standards vermeiden“, ist denn auch eine der Ansagen Krauses an sein Team. Und: „Das wird eher ein Geduldsspiel.“ Geduld muss der Coach auch mit seinen Verletzten haben: Mit der Flügelzange Thomas Reutlinger/Florian Locher kann Krause weiterhin nicht planen. Die Knöchelverletzung von Patrick Kapellen ist zwar wohl weniger schlimm als bei den letzten Malen, ob der Stürmer auflaufen kann, ist aber noch unklar. Immerhin: Außenverteidiger Lucas Böning ist wieder an Bord.