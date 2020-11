Johannes Belz ist der beste Büchsenmacher im Land

Isny (sz) - Insgesamt 13 junge Handwerker aus dem Gebiet der Handwerkskammer Ulm sind Landessieger im Wettbewerb „Profis leisten was“. Unter den erfolgreichen Gesellen ist auch Johannes Belz, der als Büchsenmacher bei der Blaser Group in Isny beschäftigt ist. Für ihn geht es jetzt zum Bundeswettbewerb. Als Kammersiegerinnen aus Isny konnten sich Aleyna Orbay, Kauffrau für Büromanagement, und Friseurin Natalie Marie Schneider auszeichnen.

Laut Pressemitteilung hätten die erfolgreichen Handwerksgesellen ihre Perspektive erkannt und genutzt. Als qualifizierte Fachkraft können sie eigenverantwortlich und selbstständig arbeiten. Mit einer Ausbildung im Handwerk würden sich die jungen Menschen alle Karrieremöglichkeiten offen halten, so die Handwerkskammer. „Die Kunden in unseren Landkreisen können sich freuen: Sie werden von einigen Landessiegern mit erstklassiger Handwerksarbeit versorgt“, so Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm.

In den sieben Stadt- und Landkreisen des Kammergebiets gebe es derzeit mehr als 5300 ausbildungsberechtigte Betriebe, schreibt die Kammer. Diesen Betrieben liege die Ausbildung der jungen Menschen in der Region am Herzen. Sie sei gelebter Ausdruck des handwerklichen Selbstverständnisses, Können und Wissen von einer Generation an die nächste weiterzugeben.

Da die Handwerksbetriebe engagierte Fachkräfte benötigen, seien die Betriebe bereit, in die Entwicklung ihrer Angestellten zu investieren. Zudem hätten die vergangenen Monate gezeigt, dass Stellen im Handwerk krisensicher Jobs seien. Sie gelte es zu unterstützen, auch mit bildungspolitischen Impulsen, fordert die Handwerkskammer.

Der Leistungswettbewerb der jungen Handwerker unter 27 Jahren findet seit 1951 statt. Sie stellen auf Kammer-, Landes- und Bundesebene ihre Fähigkeiten unter Beweis.