Johanna Techt ist erneut beste Deutsche

Während ihre Teamkollegen am vergangenen Wochenende in der Schweiz auf Medaillenjagd gegangen sind (LZ berichtete), führte der Rennplan Johanna Techt vom „TSV Niederstaufen Ghost Factory Racing Team“ nach Saalhausen. Dort wurde der zweite Lauf der Mountainbike Bundesliga ausgetragen. Mit dem Sieg in der Juniorinnenklasse beim ersten Rennen, jedoch auch einer noch nicht fertig auskurierten Erkältung im Gepäck machte sie sich auf die Reise.

Der Kurs erstreckte sich über fünf Kilometer und 190 Höhenmeter. „Ich freute mich bereits im Vorfeld auf die schwierigen Abfahrten und steilen Anstiege“ verrät Techt. Nur das Wetter spielte nicht mit: Starke und lang anhaltende Regengüsse weichten die Strecke auf und verlangten den Fahrerinnen alles ab. Doch weder das Wetter, noch schwere Hustenattacken während des Rennens konnten den Triumph von Johanna Techt verhindern: Mit knapp anderthalb Minuten Vorsprung gewann sie souverän auch den zweiten Lauf der Bundesliga und dominiert ihre Altersklasse im Mountainbike in Deutschland. (kk)