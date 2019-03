Johanna Kneer gehört zur Karate-Weltspitze

Johanna Kneer vom KJC Ravensburg hat sich weitere Punkte für die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio gesichert. Die Karatekämpferin wurde beim Weltcup in Salzburg in der Gewichtsklasse bis 68 Kilogramm Dritte. Mit der deutschen Nationalmannschaft war Kneer beim Turnier in Österreich. Rund 2000 Athleten aus 98 Nationen duellierten sich um die wichtigen Olympiapunkte. In der Gewichtsklasse der Frauen bis 68 Kilogramm waren 107 Sportlerinnen am Start.

Im ersten Kampf besiegte die Sportlerin des KJC Ravensburg ihre Gegnerin Louise Hug aus Frankreich mit 6:2 Punkten. In Runde zwei stand Johanna Kneer der Lokalmatadorin Nina Vorderleitner gegenüber. Kneer ließ keinen Gegentreffer zu und gewann durch einen Fußtritt zum Kopf und einen Fausttreffer souverän mit 5:0. In Runde drei ging es für die junge Ravensburgerin gegen die Australierin Rebecca Sullivan. In den ersten 25 Sekunden führte Kneer schon mit 5:0 – der Weg ins Viertelfinale war so gut wie geebnet. Sullivan holte dann allerdings durch eine Drei-Punkte-Wertung zum 3:5 auf und machte den Kampf wieder spannend. Doch Kneer legte überzeugend nach und beendete den Kampf vorzeitig mit 11:3 Punkten.

Im Viertelfinale wartete, wie schon beim Premier-League-Turnier in Paris, die amtierende Europameisterin Elena Quirici aus der Schweiz auf die Ravensburger Sportsoldatin. Der Kampf war von Taktik geprägt. Erst nach rund 1:30 Minuten Kampfzeit fiel das 1:0 zugunsten der Schweizerin. Durch kluges Kampfverhalten glich Kneer zum 1:1 aus. Der KJC-Kämpferin gelang es in der verbleibenden Zeit jedoch nicht, noch mehr Punkte zu erzielen und musste sich knapp geschlagen geben. Denn da Quirici den ersten Punkt im Kampf erzielte, gewann sie den Kampf beim Stand von 1:1.

Kneer bestätigte mit diesen Ergebnissen dennoch, dass sie zur absoluten Weltspitze in ihrer Gewichtsklasse gehört. Durch den Einzug der Schweizerin ins Finale ging es für die Ravensburgerin noch um die Bronzemedaille. Nach einem Sieg über Victoria Rezajewa aus Lettland stand die Sportsoldatin im kleinen Finale und hatte die Chance auf einen erneuten Podestplatz.

Jetzt geht es zur EM nach Spanien

Im Kampf um Bronze traf Johanna Kneer auf die Weltmeisterin von 2012 und Weltranglisten-Dritte, Kayo Someya aus Japan. Taktisch clever überraschte Kneer die Japanerin mit einem Kick zum Kopf und ging deutlich mit 3:0 in Führung. Someya fand kein Mittel um aufzuholen, und die Ravensburger Athletin baute ihre Führung auf 4:0 aus. Souverän ohne Gegentreffer gewann Johanna Kneer diesen Kampf und damit die Bronzemedaille. Für die Sportlerin des KJC war es der zweite Podestplatz im dritten Turnier des Jahres – die Nationalkaderathletin bestätigte damit ihre derzeitige Topform. Ende März startet Kneer dann bei der Europameisterschaft im spanischen Guadalajara.