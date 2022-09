Jörg Benzing spielt in Villingen

Der Freiburger Liedermacher und Konzertflötist Jörg Benzing ist am Sonntag, 25. September, ab 20 Uhr Gast des Folk-Club Villingen im Kulturzentrum „Scheuer“, Kalkofenstraße 3a, in Villingen. Benzing ist mit seinem Album „Lass mich werden, was ich bin“ auf Tournee. Seine Lieder sind Reflexionen über das Leben, Liebe, Abschied, Träume. In einer Erzählweise ohne Pathos kommt dabei das warme Timbre seiner Stimme voll zur Geltung. Benzing spielt Gitarre, teils mit dem Klavier begleitet, und Querflöte. Der Eintritt kostet 20 Euro. Vorverkaufskarten gibt es in Morys Hofbuchhandlung, Rietstraße, Villingen, sowie über die Internetseite www.folk-club.de.