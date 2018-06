Joelle Arno kämpft um EM-Medaille

Durchhausen (maj) - Zu den großen Talenten im deutschen Handball zählt sie bereits. Nun möchte Joelle Arno ihr Können auch auf internationaler Ebene unter Beweis stellen. Die Torhüterin aus Durchhausen spielt ab Freitag bei der Beach-Handball-Europameisterschaften für U 18-Junioren in Ulcinij (Montenegro) um Medaillen.

In der Gruppe C kämpft die deutsche Auswahl mit den Teams aus Russland, Polen und Griechenland um den Einzug in das Viertelfinale. Die ersten beiden Mannschaften aus jeder der vier Vorrundengruppen erreichen die K.o.-Phase, die am Samstagnachmittag beginnt. Das Finale der U 18-Juniorinnen ist für Sonntag um 17 Uhr angesetzt.

Für die junge Durchhausenerin, die für H2Ku Herrenberg bereits in der 2. Bundesliga spielt, wäre eine gute Platzierung mit der deutschen Mannschaft bei der EM in Montenegro der Abschluss eines erfolgreichen Jahres. Vor einem Jahr hatte sie bereits mit der deutschen U 17-Auswahl bei der EM in Kroatien die Bronze-Medaille gewonnen. Mit der B-Jugend der SG BBM Bietigheim gewann sie zudem vor wenigen Wochen die deutsche Vizemeisterschaft. Im Finale unterlag die Mannschaft von Arno zwar 16:23 gegen Borussia Dortmund. Die Durchhausenerin wurde aber zur besten Torhüterin des Final-Four-Turnieres gewählt.