Jockel Tschiersch liest aus seinem Lindauer Krimi

Lindau - Da haben ja alle alles richtig gemacht. Der Zeughausverein, weil er befand dass zur Autorenlesung mit Jockel Tschiersch wohl mehr Besucher kommen, als in das Kleine Zeughaus passen und die Lesung deshalb ins große verlegt hat. Die Besucher, weil sie wie Stefan Fürhaupter lobt, in weiser Voraussicht dicke Jacken anhaben. Obwohl außer zwei kleinen Vorankündigungen in der Lindauer Zeitung wenig Werbung gemacht wurde, sitzt ein für eine Autorenlesung ansehnliches Publikum im Zeughaus. Fürhaupter erzählt auch, wie es zu diesem Spontantermin kam. „Jockel hat angerufen, er brauche eine Wohnmöglichkeit, um für seinen neuen Roman zu recherchieren, der in Lindau spielt, während der Psychotherapiewochen. Und weil es genau in diesen Psychotherapiewochen in Lindau kein einziges freies Zimmer mehr gibt, haben wir für ihn die Zeughauswohnung aufgemacht.“ Tschiersch wohnte also für zwei Wochen als Künstler in Residence direkt in der Kulturspielstätte. Und nun ist das Exposee für das Buch fertig. Es ist ein Krimi. „Und wenn ich schon einmal da bin, kann ich auch gleich daraus lesen“, habe der Autor gesagt.

Dirty Dempfle liebt laut

Da sitzt Jockel Tschiersch nun also auf der Bühne im Scheinwerferlicht, in das er jetzt seine Helden rückt. Zu Beginn der Lesung stellt er Lindau vor, das er zum großen Vergnügen des Publikums humorvoll, bissig, roman- und klischeehaft beschreibt. „Das muss ich ja, die anderen Leser kennen Lindau ja nicht“, merkt er an. Die konzentriert lauschenden Zuhörer haben die Palmen vor Augen. Den See und die Berge. Die evangelische und die katholische Kirche die auf der Insel einträchtig nebeneinander stehen. Die Bunte Liste im Rathaus. Die Schönheitsklinik von Dr. Horst „Lempi“ Lempinger. Die Lindauer Moschtköpf. Den Alpumtrieb der Touristen an der Hafenpromenade. Und die Teilnehmer der Lindauer Psychotherapiewochen – von den Einheimische liebevoll „die Psychos“ genannt. Schon in der Einleitung gibt es viel zu lachen. Besonders dann, wenn die Beschreibung ins satirische rutscht und viele nicken und sagen, „ja das ist überspitzt. Aber es stimmt.“ In diese vertraute Kulisse setzt er nach und nach seine Helden, die er so lebendig beschreibt, dass sie wie leibhaftig durchs Zeughaus spazieren. Vor allen der 60jährigen Leiter der Lindauer Polizeidienststelle Max Dempfle, klein und bedingt drahtig. Also eher quadratisch und in Lindau tief verwurzelt. Fährt mit Elektroroller auf die Insel, lebt getrennt von seiner Frau Bärbel und ohne Waschmöglichkeit auf einem alten Motorschlepper im Hafen, auf dem er für alle hörbar seine Affäre mit Ludmilla auslebt. Auf der Terrasse des Café Beierle an der Hafenpromenade, dessen Wirt sein alter Schulkamerad Joe Beierle ist, hat er seinen Stammplatz. Er hat einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Wegen seiner prekären hygienischen Situation und seiner manchmal unkonventionellen Ermittlungsmethoden, und ja auch wegen seines lauten Liebeslebens, haben ihm seine Kolleginnen Maria und Josepha – einst Josef – den Spitznamen „Dirty Dempfle“ verpasst.

Eine kahlrasierte Tote

Nach und nach pflanzt Tschiersch den „etwas nerdigen“ und schüchternen Kriminalkommissariatsanwärter Kevin Lerpscher ins Bild, sowie Dempfles Frau Bärbel, den jungen russischen und unfassbar attraktiven Pathologen Sergeji Kusnjezof und die reiche Immobilienmaklerin Carola Quasthoff (mit von Lempi verpfuschter Lippe) , die, soviel sei hier schon verraten, wenig später tot, nur in einen schwarzen und mit Epoxidharz getränkten Bodystock bekleidet, also einem Ganzkörperstrumpf, und völlig kahlrasiert, in den Balken ihrer Bad Schachener Villa schaukeln wird. Was das alles mit den „Psychos“ zu tun hat? Wir wissen es nicht. Denn nur bis zu dieser Stelle und ein klein bisschen darüber hinaus liest Jockel Tschiersch. Aus der angekündigten Stunde sind längst fast zwei geworden, weil keiner aufhören will. Weder die Zuhörer noch der Vorleser, der sich jetzt unter sein begeistertes Publikum mischt und sich über sehr viel Lob freut: „Ich war selber ganz aufgeregt. Das ist mein erster Krimi, und das erste Mal, dass ich öffentlich daraus gelesen habe.“ Tschiersch findet noch gar kein Ende. Zu wichtig sind ihm seine Protagonisten geworden, als dass er sie schon loslassen könnte. Rolf Schlett, einer der Zuhörer, bringt auf den Punkt was viele sagen: „Eigentlich hätte ich zum fertigen Buch gern den Jockel als Vorleser gleich dazu. Und außerdem muss aus der Geschichte ein Film werden. Ich habe alles ganz deutlich vor mir gesehen.“ Und wer in einem Film den „Dirty Dempfle“ spielt ist mehr als klar.