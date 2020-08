„Jobs for Future“-Messe wird Ende September nachgeholt

Das Hygienekonzept ist genehmigt, die Berufsmesse „Jobs for Future“ darf auf Schwenningens Messegelände stattfinden. Die Messegesellschaft hält ihr Versprechen, die für März geplante Veranstaltung nachzuholen. Die Messe wird vom 24. bis 26. September stattfinden – mit deutlich weniger Ausstellern als gewohnt.

Es ist gerade einmal ein halbes Jahr her, als die Südwest Messe- und Ausstellungs-GmbH (SMA) ihre Pläne für das Jahr 2020 vorgestellt hat. Mit im Programm, Höhepunkte wie die Südwest-Messe oder die seit Jahren sehr gefragte „Jobs for Future“. Nur wenige Wochen später der erste Schock: Die Corona-Pandemie verhinderte die Berufsmesse im März, weitere Absagen sämtlicher Messen und Großveranstaltungen auf dem Schwenninger Messegelände folgten. Schon damals kündigte die SMA an, die „Jobs for Future“ im September nachholen zu wollen.

Die SMA treffe alle Vorkehrungen, damit es für alle eine erfolgreiche und unbeschwerte Messe wird, heißt es in einer Pressemitteilung der Messegesellschaft. Stefany Goschmann, Geschäftsführerin der SMA, ergänzt auf Anfrage: „Ich denke, wir sind gut gewappnet, das Bestmögliche rauszuholen.“

Natürlich wird die Veranstaltung nicht im gewohnten Umfang stattfinden können und auch die Bedingungen werden andere sein. „Um genügend Abstand einzuhalten, sind die vier Messehallen mit extra breiten Gängen besonders großzügig geplant. Darüber hinaus wird in den Hallen für eine kontinuierliche Belüftung gesorgt, Türen und Fenster bleiben geöffnet. Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist zu tragen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Abstandsregelungen bedeuten gleichzeitig, dass gerade etwas mehr als ein Drittel der Aussteller im Vergleich zu den Vorjahren ihre Angebote präsentieren dürfen. So können lediglich rund 120 Aussteller teilnehmen, während sich in der Vergangenheit etwa 300 Arbeitgeber präsentierten. „Wir haben dennoch einen guten Branchenmix, allein schon durch unsere Kooperationspartner wie beispielsweise die IHK oder die Handwerkskammer“, erklärt Goschmann. Wer mit dabei ist, habe sich quasi von alleine geregelt. „Wir hatten bereits im März geklärt, wer bei einer möglichen Messe im September dabei wäre. Hinzu kamen nun noch ein paar Absagen, weil manche Konzerne zwischenzeitlich eine Messeteilnahme grundsätzlich ausgeschlossen haben“, berichtet Goschmann.

Doch nicht nur in den Hallen wird sich für Aussteller und Besucher so einiges ändern. Noch vor dem Besuch der „Jobs for Future“ gilt es sich zu registrieren. „Alle Besucher müssen sich registrieren lassen – entweder schnell und zeitsparend vorab über ein Onlinesystem oder an bereitgestellten Terminals am Eingang“, teilt die SMA mit.

Mit der Online-Registrierung erhalten die Besucher einen Code für ihr Smartphone oder als Ausdruck zum Scannen für das schnelle Einchecken. Erfasst werden Name, Anschrift, Telefonnummer und Mail-Adresse. „Die Kontaktdaten werden vier Wochen nach der Messe gelöscht“, versichert die SMA. Lobende Worte findet die SMA-Chefin für Schulamt und Schulen: „Obwohl keine Gruppenanreise in Bussen möglich sein wird, werden die Schüler für einen Besuch auf der Jobs for Future vom Unterricht freigestellt. Das ist wirklich klasse!“

Geschäftsführerin Stefany Goschmann freut sich auf die Messe, schließlich ist es – neben dem einen oder anderen Gastspiel mit Firmenvorträgen – die einzige eigene Großveranstaltung der SMA in diesem Jahr. „Es ist einfach schön, dass wir in dieser wirtschaftlich schweren Zeit endlich mal wieder richtig schaffen können“, zieht Goschmann Energie aus diesem Lichtblick.

Rund 120 Aussteller bieten auf der „Jobs for Future“ Arbeits- und Ausbildungsplätze an und beraten bei der Berufs- und Studienfachwahl. Besonders wertvoll sind die persönlichen Tipps zu Berufsperspektiven, Weiterbildung und Bewerbung. In einer Last-Minute-Börse setzen die Agentur für Arbeit, die Industrie- und Handelskammer (IHK) sowie die Handwerkskammer gezielt auf Nachvermittlung über jetzt noch offene Ausbildungsplätze. Hierzu ist eine Anmeldung erforderlich.