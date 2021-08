Statt zur Schule zu gehen nahmen im vergangenen Jahr rund 540 Jugendliche aus fünf Schulen im Bodenseekreis an der Aktion „Mitmachen Ehrensache“ teil. Auch in diesem Jahr soll das Projekt wieder stattfinden, wie das Landratsamt mitteilt.

In der Aktionswoche vom Montag, 29. November, bis Freitag, 3. Dezember, heißt es für Schülerinnen und Schüler ab der Klassenstufe fünf dann wieder: „Jobben für den guten Zweck“. Rund 2.300 Euro haben die Teilnehmer im Bodenseekreis zuletzt zusammenbekommen. Die meisten waren es bei der Bodenseeschule St. Martin mit insgesamt 360 Schülerinnen und Schülern, die unter dem Motto „Ein Licht der Hoffnung weitergeben“ 1.000 Euro für Patenkinder in Afrika sammelten.

Die Sommertalschule Meersburg sendete mit 82 Teilnehmern Weihnachtsgeschenke an die Bewohner des Dr. Zimmermann-Stift, ebenso bastelten in der Gemeinschaftsschule Salem 35 junge Leute für das Altenheim Wespach. In der Wiestorschule Überlingen jobbten 45 Jugendliche und sammelten 1.304,50 Euro für die Nachsorgeklinik Tannheim sowie das Tumorzentrum Freiburg. Im Bildungszentrum Meckenbeuren sammelten 18 Schülerinnen und Schüler rund um die Schule um den Bahnhof etwa 30 Kilogramm Müll.

Jürgen Mattmann, Rektor der Wiestorschule Überlingen, erklärte bei der symbolischen Scheckübergabe Mitte Juli: „Für unsere Schule war das Projekt ganz neu. Umso stolzer sind wir auf den erarbeiteten Betrag. Für dieses Jahr sind wir bereits wieder angemeldet.“

Schirmherr von „Mitmachen Ehrensache“ ist Landrat Lothar Wölfle: „Ich freue mich über das Engagement und den Einfallsreichtum der Teilnehmenden, sodass trotz der schwierigen Umstände tolle Aktionen stattfinden konnten.“ Von „Mitmachen Ehrensache“ profitieren laut Wölfle alle Beteiligten, da die Jugendlichen das Projekt dafür nutzen können, Berufserfahrung zu sammeln oder als Klasse eine soziale Aktion zu organisieren. Nicht möglich gewesen wäre der Aktionstag ohne die 36 Firmen, Einrichtungen und Institutionen, die den Jugendlichen Möglichkeiten zum Kurzjobben gegeben haben.

Das Projekt „Mitmachen Ehrensache“ wird im Bodenseekreis gemeinschaftlich koordiniert vom Kreisjugendreferat, der Koordinationsstelle Bildungsregion und der Servicestelle für Bürgerschaftliches Engagement. Es wird außerdem unterstützt vom Staatlichen Schulamt Markdorf, der Schwäbischen Zeitung als Medienpartner und dem Jugendzentrum Molke in Friedrichshafen.