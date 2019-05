JFV Oberes Donautal verliert in Reutlingen 3:5

Die Fußball-A-Junioren des JFV Oberes Donautal haben in der Verbandsstaffel Süd das Auswärtsspiel bei den Young Boys Reutlingen 3:5 (2:1) verloren. In der Tabelle konnten sich auch die Gastgeber dadurch nicht verbessern. Beide Teams bleiben auf den Abstiegsplätzen sitzen.

Schon nach fünf Minuten gingen die JFV-Junioren nach einem schönen Pass von Alessio Pacella auf Bohzailbail Seng in Führung, als die Hereingabe noch abgefälscht wurde und unerreichbar für den Young-Boys-Torwart im Netz landete. Das war gleichzeitig ein Weckruf für die Gastgeber, die in der 26. Minute zum 1:1-Ausgleich kamen. Der Druck der Young Boys blieb hoch. Nur sechs Minuten später konnte Zvonimir Zovko einen langen Ball mit dem Kopf auf Jonas Kirchner verlängern. Sein herzhafter Schuss landete zum 2:1 im langen Eck.

Nach Wiederbeginn sah zunächst JFV-Keeper Justin Schillinger nicht gut aus, als er einen Freistoß unterlief und der nachlaufende Reutlinger Spieler nur noch zum 2:2 ins leere Tor einzuschieben brauchte. Im weiteren Verlauf hatte der JFV Pech, als Jonas Kirchner nur den Pfosten traf. Nach einer schönen Flanke von Marcel Wölfle köpfte Zvonimir Zovko den Ball zur erneuten 3:2-Führung ein. In der Folge gaben aber die Gastgeber nicht auf und mit einem Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten gingen die Young Boys erstmals in Führung. Zwar rafften sich die Gäste nach dem 3:4-Rüclstand nochmals auf, um wenigstens eine Punkteteilung zu erreichen. Mit dem 5:3 in der 89. Minute, als der JFV alles nach vorne geworfen hatte, machten die Gastgeber den Sieg sicher.

Am Samstag, 25. Mai, muss der JFV Oberes Donautal beim Schlusslicht TSV Nusplingen antreten, das zuletzt beim VfL Pfullingen 1:12 verloren hat.

Tore: 0:1 (5. Minute) Eigentor, 1:1 (26.) Denis Mazrekaj, 1:2 (31.) Jonas Kirchner, 2:2 (55.) Daniel Andic, 2:3 (74.) Zvonimir Zonko, 3:3 (76.) Denis Mazrekaj, 4:3 (78.), 5:3 (89.) beide Antonios Diakogeorgiou. - Schiedsrichter: Robin Stauß (Unterschmeien). - Zuschauer: 40.