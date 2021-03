Jetzt zur Schulbetreuung anmelden

Aalen (an) - Wer sein Kind bereits an einer Aalener Grundschule angemeldet hat und zustäzliche, kostenpflichtige Betreuung braucht, kann diese online über das Elternportal www.aalen.de/betreuungsplatzsuche buchen. Auch die Anmeldung zur Teilnahme am Mittagessen an Ganztagsschulen ist ergänzend möglich.

Neuanmeldungen für die Betreuung vor oder nach dem Unterricht beziehungsweise zum Mittagessen müssen bis zum 15. April online erfolgen. Anfang Mai bekommen Eltern die kompletten Vertragsunterlagen per Post zur Vervollständigung zugesendet.

Aktuell ist das Rathaus nur eingeschränkt für Besucher zugänglich. Bei Fragen steht das Amt für Soziales, Jugend und Familie gerne zur Verfügung. Ansprechpartnerin: Lena Rieger, Telefon: 07361 / 52-1283, schulkindbetreuung@aalen.de, Montag bis Freitag: 8.30 bis 11.45 Uhr, Montag: 14 bis 16 Uhr, Donnerstag: 15 bis 18 Uhr.