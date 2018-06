Jetzt spielt der SERC gegen die DEL-Konkurrenz

Auf die Schwenninger Wild Wings wartet am Wochenende mit Gegnern aus der DEL die Nagelprobe vor dem Eishockey-Saisonstart: Heute, Freitag, empfängt die Mair-Truppe Augsburg, am Sonntag ist sie in Nürnberg zu Gast.

Eine Woche vor Rundenstart geht es für die Truppe von SERC-Trainer Stefan Mair gegen direkte DEL-Konkurrenz: Heute, Freitag – der Spielbeginn ist bereits um 19.30 Uhr, so wie er künftig in Schwenningen auch bei den Punktespielen sein wird – kommen die Augsburger Panther in die Helios-Arena. Am Sonntag, 14.30 Uhr, sind die Wild Wings bei den Thomas Sabo Ice Tigers in Nürnberg zu Gast.

Die Wildschwäne haben sich in der bisherigen Vorbereitung noch nicht mit Ruhm bekleckert, vier der sechs Testspiele, gingen verloren. Wild-Wings-Sportmanager Alexander Jäger: „Es sind jetzt die letzten Tests vor dem Saisonstart. Es geht gegen die direkte DEL-Konkurrenz. Jetzt werden wir sehen, wie weit wird sind.“ Sascha Goc, der von der Mannschaft zum Kapitän gewählt wurde verspricht: „Das werden jetzt gegen Augsburg und Nürnberg ganz andere Partien. Die Schweizer und Österreicher spielen ein etwas anderes System. Wir werden jetzt die Vorgaben des Trainers besser umsetzen.“ Goc sagt vor dem Saisonstart am 13. September bei seinem Ex-Klub Adler Mannheim: „Nach den Spielen gegen Augsburg und Nürnberg wissen wir wo wir stehen, wo noch Schwachstellen sind.“

Zunächst geht es heute gegen Augsburg. Ganz klar, in diesem Jahr möchte Larry Mitchell, der in Augsburg Trainer und Manager in Personalunion ist, den Sprung mit den Panther in die Play-off wieder schaffen, auch wenn er als Minimalziel erst einmal nur das Erreichen der Pre-Play-off angibt. „Wir müssen mehr Tore schießen, dabei vor allem unser Powerplay verbessern“, fordert Mitchell. In der Saisonvorbereitung gewannen die Panther als Höhepunkt den Dolomiten-Cup in Neumarkt. Dabei schlugen sie unter anderem den HC Innsbruck, gegen den der SERC sein letztes Vorbereitungsspiel in Brixen mit 2:4 verlor, mit 3:2.

Am Sonntag geht die Reise dann nach Nürnberg. In der vergangenen Saison wurden die Thomas Sabo Ice Tigers Siebter, scheiterten aber in den Pre-Play-off an Wolfsburg mit 1:2. Seit vier Jahren haben die Nürnberger jetzt nicht mehr die Play-off erreicht, dies soll sich heuer ändern. Der allerdings noch nicht sonderlich erfahrene US-amerikanische Trainer Tray Tuomie soll Nürnberg unter die Top-acht bringen. Am spielenden Personal wurde nicht allzu viel verändert.

Bei Schwenningen stehen für das Wochenende laut Sportmanager Jäger hinter den Einsätzen der angeschlagenen Verteidiger Elias Granath und Ty Wishart noch Fragezeichen. Jäger: „Wir werden eine Woche vor Rundenstart kein Risiko eingehen.“ (wit)