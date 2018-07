Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen

IMMENSTAAD – Feiern im Freien in lauschiger Biergartenatmosphäre unter Obstbäumen und freiem Himmel – am Donnerstagabend geht es wieder los, das zehntägige Gartenfest des Musikvereins Immenstaad in der Schulstraße.

Die Freunde des Musikvereins Immenstaad haben die Gartenfest-Termine zwischen dem 19. und 29. Juli bestimmt schon im Kalender notiert. Heute Abend startet das 49. Gartenfest gegenüber der Stephan-Brodmann-Schule bei besten Wetterprognosen gleich mit einem Höhepunkt.

Denn um 19 Uhr wird zum ersten Mal die Stadtkapelle Tettnang beim Gartenfest auftreten. Die Freunde der volkstümlichen Musik dürfen gespannt sein.

Am Samstag, 21. Juli, um 19 Uhr, übernimmt der Gastgeber, der Musikverein Immenstaad, selbst die musikalische Unterhaltung unter der Leitung von Bernhard Jehle. Die Jugendkapelle ImKlang aus Immenstaad und Kluftern gibt am Montag, 23. Juli, um 19 Uhr, ihr Bestes.

Ersatztermine bei Regen

Im Anschluss übernimmt der Musikverein Kluftern den musikalischen Rahmen auf der Obstwiese. Bei schlechtem Wetter am Montag ist der Ausweichtermin einen Tag später, am Dienstag, 24. Juli, eingeplant.

Am Donnerstag, 26. Juli, reist der Musikverein Kehlen an und beginnt mit seinem Programm um 19 Uhr. Ersatztermin bei widriger Witterung wäre Freitag, 27. Juli. Der Musikverein Meckenbeuren sorgt am Samstag, 28. Juli, ab 19 Uhr für beste Stimmung auf der Festwiese. Am Sonntag, 29. Juli, erwartet die Gäste bereits am Vormittag ein Tag voller Musik. Schon zum Frühschoppen ab elf Uhr treten die „Fidelen Brummbären“ auf. Von elf bis zwölf Uhr gibt es die beliebte Aktion „Ein Radler für die Radler“: Wer mit dem Rad kommt und mindestens 16 Jahre alt ist, darf ein Gratis-Radler in Empfang nehmen.

Seit vielen Jahren ist das Gartenfest ein gemütlicher Treffpunkt sowohl für Einheimische als auch für Gäste aus der Umgebung und Feriengäste. Nach wochenlanger Vorbereitung wurde in den vergangenen Tagen mit vielen ehrenamtlichen Helfern des Vereins der Festplatz aufgebaut – die Essens- und Getränke-Stände aufgestellt, die Strom- und Wasserleitungen dorthin angeschlossen, die Bühne aufgebaut und zuletzt Tische und Bänke aufgestellt.

An jedem Fest-Abend gibt es Grillsteak und -würstchen, Fleischküchle, Fisch, Pommes, frisch gezapftes Bier, Cocktails und Waffeln. An jedem Donnerstag gibt es zusätzlich auch noch Wurstsalat. Am letzten Sonntag kommt zum reichhaltigen Speisenangebot auch noch ein Sonntagsbraten dazu und später Kaffee und selbstgebackene Kuchen. Für die kleinen Gäste gibt es am Sonntag besondere Spiel- und Bastelangebote.

Fest wird umweltfreundlicher

Die Vorstandschaft des Musikvereins Immenstaad hat dieses Jahr auch eine spontane, aber wichtige Entscheidung getroffen: Um den Müll beim Gartenfest zu reduzieren und damit umweltfreundlicher zu werden, werden zunächst einmal die Spezial-Speisen – der Wurstsalat an den beiden Donnerstagen und der Braten am Sonntag – auf Porzellangeschirr und mit Besteck serviert. „Nächstes Jahr wollen wir das wahrscheinlich noch ausbauen, um noch mehr Müll zu vermeiden“, ist man sich einig.

„Das Gartenfest ist der Höhepunkt der musikalischen Tätigkeit unseres Vereins im Freien. Die Einnahmen sind für den Musikverein sehr wichtig, um seinen musikalischen Aufgaben gerecht zu werden. Zum Beispiel für die Anschaffung und die Reparaturen von Instrumenten, Uniformen und für neues Notenmaterial“, erklärt der Vorsitzende Roland Haug.

Jetzt hoffen alle Aktiven und die Helfer auf trockenes Wetter und freuen sich auf viele Gäste auf der Obstwiese des Ehrenmitglieds des Musikvereins, Arthur Sauter.