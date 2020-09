„Jetzt ist Solidarität gefragt“

Tettnang - Ich bin Freiberuflerin und lebe vom Schreiben und Singen. „Also von „nix Gscheits“ höre ich oft, wenn ich davon erzähle. Doch wer definiert, was „gscheit“ ist? Immerhin sind in Deutschland mit gut 1,7 Millionen Menschen nur 500 000 weniger in der Kulturbranche beschäftigt als in der Automobilbranche und sogar 600 000 mehr als im Maschinenbau und der chemischen Industrie zusammen. Für mich ist „gscheit“ was funktioniert und glücklich macht. Vor März 2020 konnte ich sogar sehr gut davon leben. Seither ist es schwer.

Covid-19 hat jeden von uns kalt erwischt, doch die Selbstständigen in der Kultur leiden besonders unter den Einschränkungen. Die Branche ist lahmgelegt. Ich selbst verdiene mit Musik seit einem halben Jahr keinen Cent. Fest gebuchte Firmen- und Familienfeiern, Konzerte und Festivals im In- und Ausland sind ausgefallen, auch die kleinen Gigs in Kneipen oder Restaurants. Mir fehlen Gagen, mit denen ich kalkuliert habe.

In den ersten drei Monaten war das Berufsverbot staatlich verordnet, um Menschenansammlungen und die damit einhergehenden Risiken zu vermeiden, Zeit zu gewinnen, die Infektionswege nachzuvollziehen. Das war richtig, finde ich, denn Gesundheit und Gemeinwohl gehen vor. Doch seit Mitte Juni werden Konzerte abgesagt, weil die Ordnungsämter in manchen Landkreisen zu unbeweglich sind, Veranstalter Hygienemaßnahmen nicht umsetzen können oder sich ohne Aussichten auf Gewinn nicht für Konzerte engagieren.

Umso höher ist es zu bewerten, dass es in Tettnang Menschen gibt, die, um Torwarttitan Oliver Kahn zu zitieren, die Eier haben, es zumindest zu versuchen. Seit zwei Jahren lebe ich hier. Eine gute Wahl. Hier sind die Wege kurz – sei es zu Obst und Gemüse auf dem „Städtlesmarkt“, zum Arzt um die Ecke oder hinein in die Region: In Tettnang kann man den Bodensee haben, ohne das Allgäu zu lassen.

Und: Mit der „Summer Live Car Open Air-Serie“ haben Hardy Huber und Veranstaltungstechniker Stefan Grimm gemeinsam mit Marco Pudimat vom Ordnungsamt als Sparringspartner in kurzer Zeit gezeigt, was möglich ist. Selbst Veranstalter aus dem Raum Rottweil, Stuttgart und Friedrichshafen haben sich daran orientiert. Doch der zwölfte Mann auf dem Platz hat gefehlt, um im Fußballjargon zu bleiben: Im Schnitt 150 bei rechnerisch 579 erlaubten Zuhörern pro Konzert waren zu wenig, um die Kosten zu decken, geschweige denn, Gewinn zu machen. Ohne Sponsoren wäre alles nicht zu stemmen gewesen, so Huber.

Die mangelnde Teilnahme war keine Frage des Musikgeschmacks. Auch das große Brass-Festival in Pfullendorf wurde des schlechten Vorverkaufs halber abgesagt, so Grimm. Angst vor Ansteckung wurde auf Rückfrage als Grund kaum genannt. Es sind die Beschränkungen, die stören. Sollten diese ab Frühjahr 2021 nicht mehr gelten, ist es für viele der Branche zu spät. Wer Soforthilfen erhalten hat, hat sie nun aufgebraucht. Die Insolvenzwelle beginnt. Jetzt ist Solidarität gefragt. Die Open Air-Saison ist fast vorbei und praktikable Indoor-Konzepte fehlen oft. Streaming-Konzerte ersetzen weder das Gefühl vor Publikum zu spielen, noch spülen sie Geld in die Kassen. Denn freiwillige Bezahlung funktioniert nicht: „Was nix koscht, isch nix wert.“ Handwerker werden ja auch nicht mit Trinkgeld und einer Brotzeit bezahlt.

Doch Gagen und Kosten für Technik dürfen weder ausschließlich auf Ticketpreise noch auf Veranstalter umgelegt werden, die mit Rücksicht auf Abstandsregeln zu zwei Drittel weniger Gäste bewirten. Für Spielstätten wie Hopfengut No20 oder Flieger sind das 30 zahlende Gäste. Das ist nicht zu machen. Ich sehe hier die Stadt in der Pflicht. Kulturbudget blieb unberührt, Personal wurde eingespart – sicher ist nicht jeder Euro umgemünzt worden. Was spricht gegen Zuschüsse für Kulturinitiativen engagierter Bürger und Steuerzahler?

Von Musikern aus dem Freiburger Raum höre ich, dass das gefördert wird. So fließen Gelder der Stadt nicht nur in die Taschen großer, beauftragter Agenturen. Patenschaften ansässiger Unternehmen für Konzerte aller Genres könnten ebenso helfen, das Kultur- und Sozialleben über die Wintermonate am Leben zu halten – mit positivem Effekt auf die ebenso gebeutelte Gastronomie.

Im Grunde fehlt der Kunst in Tettnang Raum – im wörtlichen Sinn. Schloss und Schlosshof sind akustisch schwierig, weiß Experte Grimm. Und die Kirche, das Foyer der Volksbank oder die Schulaula werden einer Stadt mit ambitioniertem Wohnungsbau als Locations nicht gerecht. Sei nicht böse Tettnang, aber das musste raus.