Jetzt ist eine Laupheimerin am Ruder bei der IHK Ulm

Die IHK Ulm hat eine neue Hauptgeschäftsführerin. Petra Engstler-Karrasch hat am 15. November ihr Amt übernommen. Sie wurde bei einer Präsidiumssitzung offiziell in dem Amt begrüßt. Sie löst Max-Martin W. Deinhard ab, der als Hauptgeschäftsführer zur IHK für Ostfriesland und Papenburg wechselt.

Bislang hat sie sich eingearbeitet

Bereits seit Mitte Oktober ist Petra Engstler-Karrasch bei der IHK Ulm beschäftigt. Die letzten Wochen hat die Laupheimerin genutzt, um sich einzuarbeiten und das Team der IHK kennen zu lernen. „Meine ersten Eindrücke sind durchweg positiv. Ich bin beeindruckt von dem Engagement und der Kompetenz im Hause. Ich freue mich daher darauf, mit diesem Team und in gutem Einvernehmen mit dem Ehrenamt die anstehenden Aufgaben anzugehen“, sagt Engstler-Karrasch.

IHK-Präsident Jan-Stefan Roell zeigt sich angetan von der Zusammenarbeit mit der neuen Spitze des Hauptamtes. „Die Zusammenarbeit ist sehr gut angelaufen und von viel Offenheit und Transparenz geprägt. Ich bin daher guter Dinge, dass wir für die anstehende Herausforderungen wie Fachkräftemangel, Digitalisierung und Klimawandel hervorragend aufgestellt sind.“

Betriebe und Firmen sollen sich melden

Mit Blick auf die aktuelle Corona-Situation mit wieder zunehmenden Einschränkungen und Unsicherheiten für die Wirtschaft, betonen Roell und Engstler-Karrasch zudem, dass es gerade in einer solchen Situation einer starken IHK bedarf. „Wir werden unseren Mitgliedsbetrieben in dieser schwierigen Situation wo immer möglich mit Rat und Tat zur Seite stehen. Bitte kommen Sie gerne auf uns zu“, so die neue Hauptgeschäftsführerin.