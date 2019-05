Jetzt ist die Politik am Zug

Von Schwäbische Zeitung

Das Kriminalkommissariat Ravensburg ermittelt gegen drei bislang unbekannte Jugendliche, die gemeinsam am Mittwochabend gegen 17.45 Uhr zwei Konzertbesucher mit einem Messer bedroht und dabei eine Eintrittskarte geraubt haben sollen.

Die Konzertbesucher waren nach Angaben der Polizei auf dem Weg zum Capital Bra-Konzert in der Oberschwabenhalle. In einem zweiten Fall am gleichen Abend blieb der Versuch, durch körperliche Gewalt an Karten zu gelangen, erfolglos.