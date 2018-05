Im Beisein der Sponsoren ist in der Geschäftsstelle der Bopfinger Bank Sechta-Ries in Trochtelfingen ein Defibrillator seiner Bestimmung übergeben worden.

Ortsvorsteher Ralf Kaske dankte allen Spendern und Sponsoren dafür, dass sie es ermöglicht haben, einen Defibrillator für den Ort Trochtelfingen zu beschaffen. Ein besonderer Dank galt der Bank, die sich nicht nur finanziell beteiligte, sondern auch die Räumlichkeiten zur Anbringung des Defibrillators in ihrer Trochtelfinger Geschäftsstelle in Trochtelfingen zur Verfügung stellte. Somit sei der Defibrillator im Notfall an zentraler Stelle für jedermann schnell erreichbar, sagte Kaske. Zu den weiteren Sponsoren zählen die Versehrtensportgruppe Bopfingen, die Holzsägergruppe Trochtelfingen sowie die Agendagruppe Kultur und Soziales aus Bopfingen.