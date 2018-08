Jetzt greift auch die SG Altheim ins Geschehen ein

Ehingen - Dritter Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Donau: Doch nur die TSG Rottenacker bestreitet bereits ihr drittes Spiel. Zum zweiten Mal ist die TSG Ehingen gefordert, während die SG Altheim jetzt erst in das Geschehen eingreift. Erstmals sind nun an einem Spieltag alle 16 Mannschaften der Liga gefordert. Auch für den Aufsteiger Blönried/Ebersbach beginnt erst am Sonntag, 26. August, die Punkterunde.

TSV Riedlingen – TSG Ehingen (Samstag, 18.30 Uhr). - Aufsteiger gegen Absteiger: Wer aber dem früheren Landesligisten aus Ehingen die Favoritenrolle einräumt, könnte sich täuschen. Die Gastgeber haben eine bravouröse Runde in der Kreisliga A gespielt und hoffen, die Erfolge in der Bezirksliga fortzusetzen. Der 100-Tore-Sturm des TSV wird für jeden Gegner eine harte Nuss bedeuten. Die Gäste sind nur gedämpft optimistisch, denn außer den verletzten Patrick Mrochen, Paolo Soumpalas und Maximilian Schulz befinden sich ein halbes Dutzend Spieler noch im Urlaub. Daher stellt sich die TSG-Mannschaft wohl von selbst auf. Trainer Roland Schlecker hat zwar Respekt vor dem Gegner, hofft aber dennoch, dass seine Mannschaft gegen den Aufsteiger nicht leer ausgeht.

SF Hundersingen – TSG Rottenacker (Sonntag, 15 Uhr). - Die TSG Rottenacker hat ein schwieriges Anfangsprogramm. Nach zwei Niederlagen zum Auftakt der Runde hoffen die Gäste jedoch, nun erstmals zu punkten. Die SF Hundersingen wollen an ihr erstes erfolgreiches Bezirksliga-Jahr anknüpfen, haben jedoch bereits ihr erstes Heimspiel verloren. In der vergangenen Saison siegten die Sportfreunde zu Hause mit 4:3 und erreichten in Rottenacker in den letzten Spielminuten noch ein 5:5. TSG-Trainer Timm Walter steht am Sonntag nur ein kleines Aufgebot zur Verfügung, denn außer den Langzeitverletzten sind noch drei Spieler im Urlaub. „Die Enttäuschung ist groß, denn trotz guter Leistung haben wir bisher beide Spiele verloren“, so der Gästetrainer. Der Hundersinger Angriff sei eine Klasse für sich, daher müsse Rottenackers Abwehr am Sonntag gut stehen, sagt Walter. „Ein Punkt ist drin, auch im vergangenen Jahr haben wir aus den ersten drei Spielen nur einen Punkt geholt.“

SG Altheim – SV Hohentengen (Sonntag, 15 Uhr). - Obwohl die Mannschaft von der Göge mit zwei Niederlagen in die Verbandsrunde startete, muss die SG Altheim die morgige Aufgabe ernst nehmen. In der vergangenen Saison verlor Hohentengen in Altheim mit 2:4, SVH-Mittelstürmer Fabian Beckert erzielte in dieser Begegnung allein drei Tore. In der neuen Saison soll die Heimspiel-Bilanz der SG Altheim unbedingt verbessert werden. „Wir sind zurzeit gut drauf und haben beste Vorsätze“,. sagt der Altheimer Trainer Joachim Oliveira, der nach seinen Worten fast aus dem Vollen schöpfen kann. Denn die Urlauber sind wieder zurück.

Weitere Bezirksliga-Spiele am Samstag: SV Sigmaringen – SV Uttenweiler; am Sonntag: FC Laiz – FV Bad Schussenried, SG Hettingen/Inneringen – FC Krauchenwies/Hausen, FV Neufra – SGM Blönried/Ebersbach.