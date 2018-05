Jetzt geht es Parksündern wieder an den Kragen

Ein privater Sicherheitsdienst soll in Bopfingen künftig gegen Parksünder vorgehen. Der Gemeinderat Bopfingen gab für dieses Vorgehen in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht.

Das Parkproblem in der Bopfinger Innenstadt ist der Verwaltung und dem Gemeinderat schon lange ein Dorn im Auge. 2013 hatte Bürgermeister Gunter Bühler deshalb die Einstellung einer Politesse bei der Stadtverwaltung durchgesetzt. Sie sollte dem wilden Parken in der Stadt ein Ende setzen. Diese Neueinstellung zahlte sich am Ende auch tatsächlich aus.

Allerdings schien der Job am Nervenkostüm der Bopfinger Politessen zu nagen. In den letzten fünf Jahren musste sich die Stadt bereits dreimal nach neuen Gemeindevollzugsbediensteten, so der offizielle Name, umschauen.

Die letzte Stelleninhaberin hat sich aus familiären Gründen eine Auszeit genommen. Ob sie danach wieder in ihren alten Job zurückkehren wird, ist derzeit nicht klar. Klar ist nur: Die Stelle soll jetzt nicht nochmals neu ausgeschrieben werden.

Dienstleister soll weitere Aufgaben übernehmen

„Wir wollen die Parkraumüberwachung gerne an einen privaten Sicherheitsdienst im Rahmen einer Arbeitnehmerüberlassung vergeben. Nach eingehender rechtlicher Prüfung ist dies möglich“, erklärte Hauptamtsleiter Daniel Bäuerle im Gemeinderat.

Ein solcher privater Dienst könnte zudem noch andere „ordnungsrechtliche Aufgaben“ übernehmen, betonte Bäuerle und verwies unter anderem auf die Situation am Ipf, wo es in jüngerer Vergangenheit vermehrt zu naturschutzrechtlichen Verstößen gekommen sei. Etwa durch das Befahren mit motorisierten Fahrzeugen. Die Ahndung illegaler Abfallablagerungen, Verstöße gegen die Polizeiverordnung der Stadt Bopfingen, zum Beispiel unerlaubtes Plakatieren oder Verstöße gegen die Hundesteuerabgabe, wären weitere mögliche Aufgabenbereiche.

Für den Anfang möchte die Stadt acht Mitarbeiter einstellen, die im Wechsel zwölf Stunden wöchentlich im Einsatz wären. Selbstverständlich müssten die Sicherheitsleute im Vorfeld entsprechende Seminare besuchen. Die jährlichen Kosten für das zusätzliche Personal würden sich für die Stadt auf 20 000 bis 23 000 Euro belaufen. Ein großer Teil würde über den Wegfall der Personalkosten durch die sich in der familiären Auszeit befindlichen Mitarbeiterin finanziert.

Der Gemeinderat gab dafür grünes Licht.