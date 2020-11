Die Landkreisverwaltung lässt nichts unversucht, angehende Mediziner in den Zollernalbkreis zu lotsen. Der Ärztemangel im ländlichen Bereich ist hinlänglich bekannt. Da mache der Zollernalbkreis keine Ausnahme, heißt es in einer Pressemitteilung des Landkreises. Eine der Maßnahme, die ein Gegensteuern ermöglichen soll, sind medizinische Versorgungszentren. Eine andere das Medizinstipendium, das der Zollernalbkreis seit dem Sommersemester 2020 vergibt. Das Stipendium geht nun in die zweite Runde.

„Das Leben und Arbeiten im Zollernalbkreis bietet nach Ansicht der Landkreisverwaltung für den ärztlichen Nachwuchs viele Vorteile“, heißt es weiter. Besonders geschätzt würden demnach „das familienfreundliche Umfeld, die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten für den Partner oder die Partnerin, das Betreuungsangebot für Kinder, eine gute Infrastruktur und das kreiseigene Zollernalb Klinikum, welches als akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Tübingen ein breites Ausbildungskonzept bietet“.

Um dem ärztlichen Nachwuchs die Region näher zu bringen, wurden durch die Landkreisverwaltung zahlreiche Programme ins Leben gerufen. Eines davon ist das Medizinstipendium. Gefördert werden angehende Ärzte, die ihre Weiterbildung im Fachbereich Allgemeinmedizin planen.

Alternativ werden auch Fachrichtungen anerkannt, die laut Bedarfsplanung als unterversorgt gelten. „Ziel ist es, den Stipendiaten ein intensives Studium zu ermöglichen, bei dem sie sich auf einen schnellen und erfolgreichen Abschluss konzentrieren können“, wird Landrat Günther-Martin Pauli in der Pressemitteilung zitiert. „Nach ihrem Abschluss erklären sich die angehenden Ärzte bereit, an der medizinischen Versorgung im Zollernalbkreis mitzuwirken. Wir freuen uns auf motivierte Persönlichkeiten, die wir auf ihrem Weg zum Facharzt unterstützen.“