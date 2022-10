Jetzt für den Mädels-Flohmarkt in Trossingen anmelden

Trossingen (sz) - Der nächste Mädels-Flohmarkt in Trossingen ist am Samstag, 15. Oktober, von 11 bis 16 Uhr im Konzerthaus geplant. Dies soll ein Markt für Mädels in jedem Alter sein. Nach dem Motto „Der nächste Winter kommt bestimmt“ findet jede unter Kleidung, Selbstgemachtem, Schuhen und Accesoires ihr neues Lieblingsstück. Es hat sich viel angesammelt in den Schränken und wartet auf ein neues Leben. Deshalb kann jede auch als Verkäuferin mitmachen: Standanmeldung über www.mein-maedels-flohmarkt.de. Der Eintritt für Besucherinnen kostet drei Euro. Für den kleinen Hunger wird es eine Kaffee-Ecke mit Snacks geben.