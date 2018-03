Jetzt den Schwung mitnehmen

Das war gestern Abend ein Paukenschlag. Dass Achim Krafft in der Gunst vieler Langenargener vorne liegt, war kein Geheimnis. Dass er aber schon im ersten Anlauf fast 60 Prozent der Stimmen holt, das haben in dieser Deutlichkeit nicht viele erwartet. Denn Kraffts Konkurrenten waren durchaus respektabel, haben fast alle Engagement und in großen Teilen auch Kompetenz und Persönlichkeit mitgebracht. Über dieses Bewerberfeld hätten sich anderswo auch größere Kommunen gefreut. Umso höher ist der eindeutige Erfolg Kraffts einzuschätzen. Kein Zweifel: Langenargen will diesen sympathischen, zupackenden Familienvater, der das Handwerk des Bürgermeisters seit vielen Jahren betreibt und auch so auftritt. Deshalb haben ihn die Wähler mit einem großen Vertrauensvorschuss ausgestattet. Viel komfortabler kann ein neuer Bürgermeister nicht starten. Jetzt liegt es an ihm (und übrigens auch am Gemeinderat), diesen Schwung in den nicht immer ganz so strahlenden Alltag mitzunehmen