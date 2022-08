Jetzt den Rassehunde für den Hundetag anmelden

Bad Buchau (sz) - Da schon seit der mittleren Steinzeit Hunde nachweislich am Federsee gelebt haben, veranstaltet das Federseemuseum jedes Jahr einen Hundetag. Am Sonntag, 7. August, ist es um 14 Uhr wieder soweit. Das Museum sucht auch noch Rassehunde für die Rassepräsentation, teilen die Organisatoren in einem Schreiben mit.

Seit der Eiszeit haben Hunde im Eiltempo die Welt erobert. Vielseitig eingesetzt, helfen sie Menschen seit Jahrtausenden bei der Arbeit und wurden auf ihre Tätigkeiten spezialisiert. Durch diese gezielte Züchtung entstanden bis heute rund 400 anerkannte Hunderassen. Diese Vielfalt soll sich bei der Präsentation am 7. August zeigen. Daher sucht das Federseemuseum Freiwillige, die ihren Rassehund bei der Präsentation groß rauskommen lassen möchten. Interessierte Hundebesitzer können sich bis Mittwoch, 3. August, telefonisch unter 07582/8350 anmelden.