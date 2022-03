Jetzt bewerben: Kindergesangs-Projekt „SingBeethoven“

Ravensburg (sz) - „SingBeethoven“ ist das dritte große Mit-Sing-Projekt nach „SingBach“ und „SingRomantik“. Es lädt Kinder der Klassenstufen 3 bis 5 dazu ein, sich im Chor mit ihrer Klasse „Hits“ von Beethoven zu erschließen. Die Stücke wurden eigens dazu für junge Stimmen arrangiert. Noten, Übungs-CDs mit Playbacks und andere Materialien stehen kostenfrei bereit (www.singbeethoven.de). Obendrein gibt’s professionelles Coaching. Der Höhepunkt des Projekts ist ein großes Abschlusskonzert mit dem „Frank Schlichter Ensemble“ beim Einhaldenfestival. Schon das Abschlusskonzert von „SingRomantik“ hatte 2019 beim Festival stattgefunden. „Das war ein starkes Erlebnis – für die über 200 Kinder, ihre Familien und das ganze Publikum“, erinnert sich Veit Hübner vom Einhaldenfestival.

Noch bis Ende März können sich Musiklehrer und -lehrinnen mit ihren Schulklassen für das Mit-Sing-Projekt bewerben. Die Teilnahme ist kostenfrei. Auch das Materialpaket zum Einstudieren der Stücke im laufenden Musikunterricht steht allen Teilnehmenden gratis zur Verfügung. Hinzu kommen professionelle Coachings mit der erfahrenen Kinder-Stimmbildnerin Friedhi Trüün: Zwei Coachings für die Lehrkräfte, in denen die Lieder vorgestellt und ein altersgerechter Zugang zur Musik erarbeitet wird, ein Schüler-Coaching für jede Schule und eine große Generalprobe, bei der alle Schulklassen gemeinsam üben.

„Das tolle an diesem Mit-Sing-Projekt ist, dass es Schulkindern aus den verschiedensten sozialen Zusammenhängen die Tür zu klassischer Musik öffnet – unabhängig von Nationalität oder Religion“, erklärt Projektleiterin Christina Holweger. „Sie werden von der Musik berührt, indem sie ihre eigene Stimme auf eine neue Art erfahren, zusammenklingend im Chor und im Auftritt mit einem professionellen Ensemble“, sagt die Musiklehrerin, die selbst an der Klosterwiesenschule in Baindt unterrichtet.

Die Lieder sind so ausgewählt und arrangiert, dass den Kindern das Singen Freude macht. So bekommt beispielsweise „Für Elise“ einen überraschenden Groove, und aus der „Mondscheinsonate“ wird eine „Rumba“. Friedhilde Trüün, künstlerische Leiterin von „SingBeethoven“, ist bekannt für ihre Gabe, Kinder für Musik zu begeistern und aus der Reserve zu locken. „In den beiden Vor-Projekten, ‚SingBach‘ und ‚SingRomantik‘ konnten wir erleben, wie die Kinder über sich hinaus wachsen. Das war unglaublich schön“, sagt Friedhilde Trüün, deren Sachbücher zur Gesangspädagogik im Bücherregal vieler Chor-Leiter und Leiterinnen stehen. „In den letzten beiden Jahren kam die musikalische Bildung an den Schulen pandemie-bedingt oft zu kurz, insbesondere das Singen“, weiß Christina Holweger. Umso wichtiger sei es nun, wieder Impulse zu geben, das Erleben der eigenen Stimme zu ermöglichen.

Mitmachen können Schulklassen der Klassenstufen 3 bis 5 aus Grundschulen und allen Arten von Sekundarschulen im Landreises Ravensburg oder angrenzender Regionen. Bewerbungen sind noch bis 30. März 2022 ganz einfach formlos möglich per Mail an holweger@kws.baindt.de

Die Kosten für das Projekt liegen bei rund 11 000 Euro und werden vollständig von Sponsoren getragen. Förderanträge bei den Stiftungen, die „SingRomantik“ mitermöglicht hatten, sind eingereicht. Zur Finanzierung werden noch weitere Sponsoren gesucht. Unternehmen, Organisationen und private Förderer, die das Projekt unterstützen und dazu beitragen möchten, dass die Teilnahme für alle Kinder kostenfrei ist, wenden sich bitte ebenfalls an Christina Holweger.