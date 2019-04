Jetzt anmelden: Blicken Sie hinter die Kulissen von Schwäbisch Media

Führungen durch die Redaktionen und das TV-Studio, ein Blick in die Druckerei ein Weingarten: Am 24. Mai 2019 von 16 bis 21 Uhr können Sie das Medienhaus in Ravensburg besuchen.

Im Foyer präsentieren Redakteure bei einem Hate-Slam die bösesten und kuriosesten Leserbriefe. Zudem wird es eine Podiumsdiskussion über die Zukunft des Journalismus geben.

Das Programm in Detail:

Ab 16:30 Uhr: Führungen im 30-Minuten-Takt durch den Newsroom, die Lokalredaktion und das Regio-TV-Studio (maximal 40 Personen je Führung)

Die Teilnahme ist kostenlos, bitte melden Sie sich über untenstehendes Formular an.