Im Schwarzwald-Baar-Kreis gibt es 429 gemeldete Coronavirus-Fälle, die bereits wieder gesund sind. Insgesamt liegt die Zahl der bestätigten Fälle bei 532. Das Landratsamt meldete außerdem am Dienstag einen weiteren Todesfall. Die Zahl der Todesfälle stieg somit auf 21. Die Zahl der aktuell Erkrankten liegt bei 82 Personen.

In der Fieberambulanz an der Tennishalle in VS-Schwenningen wurden am Montag 123 Patienten behandelt, von 122 Personen wurde ein Abstrich genommen. Im Schwarzwald-Baar Klinikum befinden sich 25 am Coronavirus erkrankte Personen sowie zwei Verdachtsfälle. Nicht alle Patienten sind aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis.

Von den bisher bestätigten Fällen in den Städten und Gemeinden des Landkreises wurden am meisten in Villingen-Schwenningen gemeldet. Dort sind es 225 Fälle (davon 178 Personen genesen). In Donaueschingen sind es 57 Fälle (davon 47 Personen genesen).