Jetzt über DHBW informieren

Ravensburg (sz) - Studieninteressierte haben am Dienstag, 3. September, von 12 bis 18 Uhr die Möglichkeit, sich über ein Studium an der Dualen Hochschule (DHBW) Ravensburg zu informieren.

Angehende Studenten erhalten laut Pressemitteilung der Hochschule an den Campi Ravensburg und Friedrichshafen umfassende Informationen rund um die Studiengänge ebenso wie Tipps zur Firmenauswahl für das duale Studium. An einer „Job-Wall“ sehen die Studieninteressierten, welche Partnerunternehmen der DHBW Ravensburg sowohl ganz kurzfristig für den Studienbeginn im Oktober als auch für den Studienbeginn im kommenden Jahr noch freie Plätze haben. Mehr als 100 Angebote warten auf die Jugendlichen, ebenfalls im Programm ist ein Vortrag mit Tipps zur Bewerbung.

Studienangebot am Campus Ravensburg

Am Campus Ravensburg präsentieren sich von 12 bis 18 Uhr die Studiengänge der Fakultät für Wirtschaft – von Mediendesign über Wirtschaftsinformatik bis zu den BWL-Studiengängen mit Schwerpunkten wie Medien, Industrie, Tourismus, Handel und einigen mehr. Zusätzlich zu den Vorträgen der Studiengänge gibt es von 12 bis 17 Uhr im DHBW-Gebäude in der Weinbergstraße in Ravensburg ein Rahmenprogramm. Dort ist die Job-Wall mit freien Studienplätzen zu finde. Aktuell haben bereits rund 100 Firmen freie Plätze gemeldet. Für ein duales Studium bewerben sich die Interessenten beim Partnerunternehmen, das Plätze an der DHBW Ravensburg reserviert hat. Um 14 Uhr und um 15 Uhr gibt Katharina Schmitz von Schwäbisch Media als Vertreterin eines Partnerunternehmens der DHBW Ravensburg Infos und Tipps zur Bewerbung.

Studienangebot am Campus Friedrichshafen

Am Fallenbrunnen 2 in Friedrichshafen erhalten Interessierte Informationen rund um die Studiengänge Technik. An der DHBW in Friedrichshafen haben Studieninteressierte die Wahl zwischen Maschinenbau, Elektrotechnik, Informatik, Luft- und Raumfahrttechnik sowie Wirtschaftsingenieurwesen. Auch am Campus Friedrichshafen können sich Schüler an der Job-Wall über Firmen informieren, die derzeit noch freie Plätze für ein Studium an der DHBW Ravensburg haben.

An der DHBW Ravensburg studieren laut Pressemitteilung rund 3700 junge Menschen in den Bereichen Wirtschaft und Technik. Das Besondere an einem Studium an der DHBW ist die enge Verzahnung von Theorie und Praxis. Es wechseln sich drei- bis sechsmonatige Theoriephasen an der Hochschule mit gleich langen Praxisphasen beim Dualen Partner ab.